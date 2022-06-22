На Сновщині медична система представлена двома закладами – КНП «Сновська центральна районна лікарня» (генеральний директор Ірина Якубовська) та КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» (генеральний директор Олена Шарпан). Важко переоцінити роботу обох ланок медицини, адже працівники кожної з них докладають усіх зусиль, аби жителі громади були здоровими. Адже недаремно говорять, що щаслива людина – це здорова людина.
Завідуюча терапевтичним відділенням Тетяна Куценко та лікар-інтерн Марія Лагута.
У терапевтичному відділенні, яке очолює Тетяна Куценко, трудяться справжні професіонали та любителі своєї справи. Лікують людей разом із нею ще два досвідчені лікарі – Володимир Станішевський та Наталія Примак, а також молодий лікар-інтерн Марія Лагута. Не маленький і штат персоналу – 15 медичних сестер та 9 санітарок.
Терапевтичне відділення у лікарні найбільше. Воно призначене для надання медичної допомоги хворим з внутрішніми хворобами, які потребують тривалого лікування, догляду та проведення діагностичних процедур.
Розраховане воно на 57 ліжко-місць (в основному це чотиримісні палати) та займає два поверхи будівлі. До слова, терапевтичне відділення розташоване у одному й тому ж корпусі вже тридцять років. Саме стільки його завідуюча Тетяна Куценко тут і працює. За її словами, відділення цілодобове. Ліків наразі вистачає, особливо, якщо порівняти їх кількість з періодом під час окупації. Обладнання також більш-менш достойне. Є кисневі концентратори, інгалятори, УЗД, ЕКГ тощо. Єдине – апарат УЗД вже дещо застарілий, тому дуже б хотілося змінити його на новий та сучасний.
Завідуючий поліклінічним відділенням Олег Якубовський.
Не можна недооцінювати і роботу поліклінічного відділення, яке очолює Олег Якубовський. Загалом тут трудиться дев’ять лікарів, двадцять працівників середнього медичного персоналу та шість молодшого. Близько року тому штат поліклініки поповнився молодим лікарем-офтальмологом Тетяною Коляко.
За словами Олега Якубовського, який, до речі, очолює відділення з 2013 року, поліклініка почала функціонувати ще 1992 року. Відтоді на плечі працівників лягла відповідальність за надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню, раннє виявлення хворих, проведення профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності тощо. За день поліклінічне відділення може прийняти більше трьохсот пацієнтів. Станом на п’ятнадцяте червня, на лікуванні там нараховувалося сто хворих.
– Наразі знизилася кількість хворих на коронавірус, - говорить завідуючий. – І сталося це не через відсутність вірусу, а тому, що нарешті почав діяти колективний імунітет. Завдячувати цьому треба людям, які вчасно вакцинувалися усіма необхідними дозами.
Нещодавно відділення отримало нове обладнання. Серед нього цистоскоп (щоправда, через відсутність спеціаліста, працювати на ньому нема кому), фіброгастроендоскоп, фотометр та інше. Найголовнішою проблемою була і лишається недостатня кількість лікарів. Наразі відділення конче потребує гінеколога, уролога, фіброгастроскопіста, травматолога.
Хочеться нагадати, що потрапити на прийом до вузькопрофільного спеціаліста зручніше після направлення від сімейного лікаря. Тоді всі передбачені процедури будуть для пацієнта безкоштовними. Якщо ж ви записуєтеся без направлення, то ці послуги стають платними.
Виконавчий директор ТОВ «Астра» Павло Приходько разом із сімейним лікарем поліклініки «Моєї родини» Анастасією Ткаченко.
Цього року традиційних заходів для святкування Дня медичного працівника не було. Та й, за словами працівників лікарні, їх не хочеться. Адже всі думки зараз лише про одне – війну, про наших воїнів-захисників, які щодня наражають життя на небезпеку, аби ми могли жити хоч і у відносній, проте тиші. З поваги до них – ні святкових танців, ні пісень. Єдине – у актовій залі відбулася невеличка урочиста частина, під час якої кращим працівникам лікувальної установи оголосили подяки та нагородили почесними грамотами.
Привітати медичних працівників прийшов і виконавчий директор ТОВ «Астра» Павло Приходько. У своєму вітанні він використав цитату із Біблії, побажавши людям любові до свого ближнього та, зокрема, пацієнтів: «Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи любов не перестає!». Також Павло Станіславович побажав працівникам життєвої мудрості: «Щасливий той, хто відкрив для себе мудрість, до кого прийшло розуміння, бо надбання мудрості цінніше, ніж срібло, і надбання її більше від золота. Вона коштовніша за рубіни, і всі твої втіхи не можуть навіть зрівнятися з нею. У правій руці її — довге життя, а в лівій — багатства й почесті. Шляхи її приємні, і всі дороги ведуть до добробуту. Вона — дерево життя для тих, хто триматиметься її. Хто з нею, буде безмірно благословенний. Господь мудрістю землю сотворив, розумом небо укріпив.»
Тетяна ЛИТВИН, фото автора та з архіву Сновської міської ради
Історія лікарні
Першого фельдшера на станцію Сновськ направили лише в 1891 році. Надання кваліфікованої хірургічної та акушерсько-гінекологічної допомоги почалося приблизно з 1903 року.
До Жовтневої революції були відкриті земські лікарні в селах Тихоновичі (на 10 ліжок) і Жовідь (на 15 ліжок). Пізніше теж для надання медичної допомоги населенню в селищі Сновськ була відкрита земська лікарня.
У 1921 році в Сновську була відкрита народна лікарня на 35 ліжок. В наступні роки з’явилися лікарські амбулаторії в селах Нові Боровичі, Рогізки, Тур’я.
У 1926 році до Сновської лікарні прибув лікар Губенко Феодосій Васильович. Сновська лікарня тоді заслужено вважалася однією з кращих у губернії і мала великий авторитет серед населення. Відділення були добре оснащені медичним обладнанням та інструментарієм, меблями і м’яким інвентарем. У приміщенні райвиконкому знаходився і райздороввідділ, що керував роботою медичної служби району. Ним завідував фельдшер Коб’яков Євгеній Павлович.
Після визволення області від німецько-фашистської окупації одразу ж почались відбудовуватись медичні заклади, відновлюватись система медичного обслуговування населення. В 1945 році мережа медичних закладів була відновлена. На початку 80-х років система охорони здоров’я району являла собою широко розвернуту мережу лікувально-профілактичних закладів.
1990 рік став початком нового етапу розвитку охорони здоров’я, в районі розпочалось активне будівництво. До старого приміщення лікарні прибудували чотириповерховий корпус, де розмістились терапевтичне і пологове відділення. Тоді ж побудовано триповерховий корпус районної поліклініки, молочну кухню, дитяче відділення.
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