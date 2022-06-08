Діти мають право жити щасливим життям!

В безпеці, любові, у світі, де з неба падають сонячні промінчики, а не летять ворожі ракети
Саме тому, аби хоч трохи підняти місцевій малечі настрій та змусити їх ненадовго забути про війну в країні, працівники Будинку культури влаштували для дітей справжнісіньке свято. Для них організували ігри, різноманітні майстер-класи з виготовлення оберегів та гри на музичних інструментах. Із задоволенням дітки малювали на асфальті, а також вишикувалися в черги за красивим та унікальним аквагримом. Всі бажаючі могли пострибати на батуті, поласувати смачною, солодкою ватою та насолодитися грою наших музикантів. До речі, обереги, які дітки так старанно створювали, будуть передані захисникам, які захищають нашу державу на фронті. Ці обереги будуть зігрівати серця наших воїнів та нагадувати про підтримку, про те, що вони обов’язково переможуть та зовсім скоро повернуться до тих, хто їх так чекає та любить.
Тетяна ЛИТВИН
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