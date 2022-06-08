«Вдячні нашим землякам»

Саме під такою назвою в останній день весни відбулася мистецька благодійна акція на підтримку Збройних Сил України, яку організували працівники Сновського будинку культури та дитячої музичної школи ім.Н.Г. Рахліна.
Відкрила благодійний захід керівник ансамблю «Калина» Оксана Бондаревська патріотичною піснею «Ти герой України». А далі всі без винятку колективи будинку культури, викладачі та вихованці дитячої музичної школи співали та грали для жителів Сновщини, немов вперше. Вони зізналися, що за цей період неабияк сумували за публікою, за концертами та заходами. Тому тільки-но ситуація у нашій громаді дещо покращилася, своєю творчістю вирішили підтримати та допомогти нашим Захисникам, нашим Героям України. Зібрати вдалося 10615 гривень, на які будуть придбані першочергові речі для ЗСУ.
Ще працювала благодійна виставка дитячих робіт зі станції юних техніків. Вони також збирали кошти на потреби Збройних Сил України.
Тетяна ЛИТВИН
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