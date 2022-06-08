Коли творчість не лише про картинку, але і про контекст

Восьмикласницю Сновської ЗОШ №2 Кіру Дмитренко можна впевнено брати за приклад для наслідування і однокласницям дівчинки, і її друзям та знайомим. Що ж такого особливого, подумаєте ви, має ця школярка? По-перше, неабияку жагу до знань та навчання. Кіра – відмінниця та неодноразова призерка районних олімпіад.
Серед останніх – олімпіада з хімії, на якій дівчина зайняла перше місце. Окрім навчання, Кіра цікавиться спортом, музикою, кіно. Та найбільшим захопленням є малювання. Малювати талановита дівчинка почала ще з дитинства. Вона згадує, як, пішовши до першого класу, не могла втриматися, щоб не намалювати на полях зошитів зображення тваринок, птахів, фігур. Щоправда, за такий прояв творчості не один раз отримувала на горіхи від вчительки. Та згодом любов до малювання переросла у щось більше. Кіра бралася за олівець не лише, коли випадала вільна хвилинка, а й за переглядом улюблених фільмів чи слухаючи музику. Зі своїм блокнотом вона не розлучалася ні вдень, ні вночі. Малювала на перервах, після уроків або, навіть сидячи із мамою та сестричкою в кафе. Дівчинка розповідає, що найбільше любить зображувати квіти, природу, людей. Останніх, щоправда, зображує у зовсім унікальній трактації – замість облич малює квіти. Це виглядає естетично дуже красиво та незвичайно. Її творчість не лише про картинку, але і про контекст. Ще школярка створила серію коміксів про свого улюбленого котика Бантика, який надихає дівчину та завжди дарує гарний настрій.
Коли Кіра почула про конкурс малюнків, який організовував Корюківський лісгосп Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства (директор Андрій Лашко), вирішила не лише спробувати показати свої роботи загалу, а й донести до людей свою ідею та посил. Тим паче, тема «Створюємо ліси разом» була для Кіри близькою та цікавою. І вона не прогадала - старання було оцінене першим місцем.
Цього року у Корюківському лісгоспі знову провели конкурс малюнків на тему «Повертайся живим». Саме ці слова щодня звучать у серцях усіх українців, які моляться про те, аби наші захисники повернулися додому. Живими. І знову талановита дівчина зайняла тут почесне перше місце. Її робота була не лише креативною, а головне – наповнена силою любові та підтримки до наших захисників.
Нещодавно Кіра також взяла участь у благодійному аукціоні, що стартував на онлайн платформі «еВау», організований ЮНІСЕФ США у партнерстві з американською громадською організацією «Nova Ukraine». Організатори ініціативи збирають дитячі малюнки, кошти від продажу яких будуть спрямовані на порятунок життя українських дітей та їхніх сімей.
На досягнутому Кіра зупинятися не планує. У дівчини в запасі багато цікавих ідей, творчих задумів та мрій. Сподіваємося, що у неї все вийде, а ми зовсім скоро почуємо про талановиту сновчанку, яка прославила наше місто.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву героїні
Комментариев нет:
Отправить комментарий