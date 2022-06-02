Права дітей. Що треба знати

Які права має кожна дитина?
Основним міжнародним документом, в якому викладені права дитини є Конвенція ООН про права дитини. В українському законодавстві правовими документами, які регулюють це питання, є Конституція України, Сімейний кодекс України, Закон України "Про охорону дитинства" та Цивільний кодекс України.
Відповідно до міжнародного та українського законодавства, дитиною є особа
віком до 18 років (тобто до досягнення нею повноліття). Згідно зі статтею 6
Сімейного Кодексу України малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14
років, а неповнолітньою – у віці від 14 до 18 років.
Що є порушенням прав дітей?
У загальному розумінні порушенням прав дітей є обмеження їх у правах та
можливостях, які надаються їм державою від народження для нормального й
всебічного розвитку та формування
У більш широкому
значенні сюди відносяться права, захищенні нормами Законів України "Про
охорону дитинства", "Про попередження насильства у сім’ї",
"Про освіту", Конвенцією про права дитини, а також іншими
законодавчими актами.
Зокрема в Конвенції про права дитини передбачено, що кожна дитина має право:
- на особисте життя та захист від посягань на нього, право на захист від
усіх форм фізичного та психологічного насильства, право на відпочинок і
дозвілля;
- на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи,
яка може нести небезпеку для здоров'я, бути перешкодою в здобутті дитиною
освіти чи завдавати шкоди її здоров'ю, фізичному, розумовому, духовному,
моральному та соціальному розвитку.
- на захист від незаконного зловживання наркотичними засобами та
психотропними речовинами, захист від усіх форм сексуальної експлуатації та
сексуальних розбещень, захист дитини від усіх форм експлуатації, що завдають
шкоди будь-якому аспекту добробуту дитини, захист від катувань та інших
жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження чи покарання.
Порушення цих основоположних норм є порушенням прав дитини та тягне за
собою відповідальність у встановленому законом порядку.
Про які свої
права повинна знати кожна дитина?
Конституція України говорить про те, що кожному гарантується право знати
свої права та обов’язки. Це дає змогу запобігти посяганню на них. Достатньо щоб
дитина знала, що всі рівні перед законом та суспільством, а тому будь-які
прояви насильства чи грубості до неї не повинні бути приховані, незалежно від
кого вони надходять чи від батьків, чи вихователів, чи навіть однокласників.
Особливу увагу на це повинні звертати батьки. Роз’яснювати, насамперед, у зрозумілій
формі елементарні правила поведінки у ситуаціях, коли дитину ображають чи
намагаються експлуатувати. Це стосується і поведінки батьків – кожен повинен
розуміти, що навіть вони не мають права грубо чи принизливо ставитися до своїх
дітей, а в разі такого недбалого ставлення знати про можливість дитини
звернутися до уповноважених органів
Щодо захисту прав дитини, то його
в першу чергу мають забезпечувати батьки. Вони мають право звертатися до суду, органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за
захистом прав та інтересів дитини.
Відповідно
до статті
152 Сімейного кодексу України дитина
також має право звернутися за захистом
своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Дитина має
право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду,
якщо вона досягла чотирнадцяти років.
Варто
зауважити, що відповідно до
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» діти мають право
на безоплатну вторинну правову допомогу, яка включає: захист;
здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах
місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення
документів процесуального характеру. Звернення про надання
безоплатної вторинної правової допомоги, що стосуються дітей, подаються їх
законними представниками за місцем фактичного проживання дитини або її законних
представників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування
особи.
Нагадуємо, що правова допомога
надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з
понеділка по п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254)
2-13-48.
За правовою допомогою звертайтесь
до Менського місцевого центру з надання БВПД з 8-00 год. до 17-00 год. за
адресою: м. Мена, вул. С. Титаренка 6а,
тел.: (0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
Інформація підготовлена
начальником Сновського бюро
правової допомоги
Литвиненко І.
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