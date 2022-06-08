Чи мають право знімати людей з біржі під час воєнного стану?

З цим питанням до редакції звернулася сновчанка пані Анна. Жінку неабияк хвилювала доля колишньої тихоновицької листоноші Наталії Коноваленко, яку звільнили з роботи минулого року. Відтоді вона числиться в центрі зайнятості та отримує відповідні виплати. Пані Анну зацікавило, чи мають право зняти її з біржі, коли в країні триває війна.
За роз’ясненням «Промінь» звернувся до директора Сновської філії обласного центру зайнятості Раїси Аникієнко. Вона повідомила, що незважаючи на те, що людина вже майже рік стоїть на біржі, знімати її ніхто з неї не буде, доки не знайдеться для неї підходяща вакансія. Єдине – після року перебування там виплати припиняються. Тобто на біржі людина числиться, їй продовжують підбирати вакансії, та виплат вона не отримуватиме.
Також, з 7 травня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21.04.2022 № 2220-IX. Згідно з ним допомога призначається з першого дня надання статусу безробітного. Для внутрішньо переміщених осіб допомога встановлюється на підставі відомостей, наявних в державних реєстрах, а також податкової звітності за останній звітний період - IV квартал 2021 року або річної звітності за 2021 рік. Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів.
– Раїсо Михайлівно, який на сьогодні розмір виплат по безробіттю?
– Розмір допомоги залежить від трьох факторів: страхового стажу, підстави припинення трудових відносин, розміру заробітної плати, яку отримував громадянин перед звільненням. Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить 6 або більше місяців, допомога по безробіттю призначається таким чином: якщо стаж до 2 років, передбачена допомога в розмірі 50%; від 2 до 6 років — 55%; від 6 до 10 років — 60%; понад 10 років — 70%.
Розмір виплати також залежить від строку її отримання, а саме: перші 90 календарних днів допомога виплачується в повному розмірі, протягом наступних 90 календарних днів - 80% від призначеного розміру, надалі - 70% від призначеного розміру. Максимальний розмір становить 150% від мінімальної заробітної плати, тобто 9750 грн, мінімальний розмір для застрахованих осіб – 1800 грн, для незастрахованих осіб (страховий стаж менш як 6 місяців) мінімальна допомога становить 1000 грн.
– Як довго можна отримувати допомогу?
– Тривалість виплати залежить від причини звільнення: за власним бажанням без поважної причини або за згодою сторін під час дії карантину та воєнного стану – 270 календарних днів; інші причини звільнення – 360 днів, для молоді (до 35 років без страхового стажу) – 180 днів.
– Яка робота вважається для безробітного підходящою під час дії воєнного стану?
– Під час дії воєнного стану критерії підходящої роботи для безробітних змінилися. Протягом 30 календарних днів з дня надання статусу безробітного, підходящою для нього вважається робота, яка відповідає його освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, а також набутому за період трудової діяльності досвіду. Оплата праці повинна бути не нижче розміру заробітної плати за останнім місцем роботи.
Надалі, для осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 30 календарних днів, або для людей, які не мають професії і вперше шукають роботу, підходящою є робота, яка не потребує кваліфікації (спеціальності), професійної підготовки, або робота, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, із заробітною платою не нижче розміру мінімальної для роботи на умовах повного робочого часу (дня). Без згоди безробітного йому не може пропонуватись робота, яка потребує зміни місця проживання або перебування.
– Дякую за розмову.
Спілкувалася Тетяна ЛИТВИН
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