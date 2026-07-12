Кілька днів поспіль Сновщину продовжують атакувати БпЛА

Сновськ знову під обстрілами шахедів. Ворог бив по автозаправці і території, що поруч, сільгосппідприємству, яке також вже зазнавало уражень (там пошкоджений резервуар), інших локаціях, ближчих до залізниці. Працювала наша ППО, на місця прильотів виїжджали відповідні служби. Було моторошно спостерігати чорні стовпи диму, які тривалий час здіймалися в небі, напряму зачіпаючи жителів як багатоповерхівок, так і приватних будинків. Є пошкодження вантажівок, вікон, є інші руйнації, але, слава Богу, поки ми без інформації про поранених, про ще гірше.
Правда, майже з перших вуст дізналася про страшенний переляк і гематому на руці у однієї з працівниць підприємства, що постраждало від вибуху. Намагаючись сховатися у безпечному місці, жінку зачепила вибухова хвиля і відкинула на землю... Минулося. Жива, хоч і у стресі. Така деталь: очевидці «прильотів «подейкують, що нас усіх (це просто якесь чудо!) рятували віковічні високі дерева, за які чужі літальні пристрої чіплялися, над якими зависали... Наразі містечко затягнуте сивими хмарами, пахне дощем. Власне, злива кількома годинами раніше вже напоїла землю водою,оживила прив`ялу городину, але високе небо вирішило ще додати. І вологи... І страху...
До речі, про страхи. Вони, як виходить, для більшості місцевого люду, досі ще не страшні, оскільки під час збиття нашими силами ППО ворожих БпЛА мало хто ховається у закриті приміщення. В основному, народ вмикає відеокамери, фільмуючи кулеметні черги, прольоти шахедів. А це ж так небезпечно!
Нам стало відомо, що нещодавно одна з куль влучила в землю поблизу «Світу ласощів», де знаходилися мами з візочками, ще одна зламала гілку куща барині, ягоди якої під час обстрілу обривали діти. Їх врятувала щаслива мить, можливо, Янгол-охоронець. Але, погодьмося, наслідки могли б бути плачевні.
Свіжий приклад стався на пляжі в Одесі, коли дівчина моментально загинула від уламку, що зачепив сонну артерію.
Словом, береженого Бог береже. Пам`ятаймо! І – будьмо!
Цей матеріал став можливим за підтримки програми “Голоси України” / SAFE, що координується Європейським центром свободи преси та медіа спільно з Лабораторією журналістики суспільного інтересу. “Голоси України” / SAFE реалізується в рамках ініціативи Ганни Арендт за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Програма не впливає на редакційну політику, а даний матеріал містить виключно погляди та інформацію, отриману редакцією.
Комментариев нет:
Отправить комментарий