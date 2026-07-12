Кешбек не згорить: українцям продовжили термін використання виплат

Українці, які користуються програмою “Національний кешбек”, отримали більше часу, щоб витратити накопичені кошти. Уряд продовжив термін їхнього використання до 31 липня.
Із 3 липня стартували виплати “Національного кешбеку” за квітень. Разом із ними українці отримують і паливний кешбек, який діяв із 20 березня до 31 травня. Максимальний розмір такої компенсації за квітень становив 1 тис. грн.
Рішення про продовження терміну використання коштів стосується не лише квітневої виплати, а й усіх грошей, які були накопичені на картках “Національного кешбеку” раніше. Якщо не витратити їх до серпня, вони повернуться до державного бюджету.
Наприкінці червня стало відомо, що Уряд збільшив фінансування програми на цей рік ще майже на 800 мільйонів гривень. А станом на початок травня цього року загальна сума виплат за програмою сягнула близько 8 млрд грн. Нараховані кошти можна використати на оплату комунальних і поштових послуг, книжок, придбання ліків та продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони.
Програма наразі виконує важливу соціальну функцію, оскільки більшість її учасників мають сімейний дохід до 40 тисяч гривень. “70% коштів кешбека витрачають на комуналку. Решта — на українські товари або послуги, всі кошти залишаються в економіці.
Наразі програмою “Національний кешбек” користуються понад 5 млн українців. До неї вже долучилися більше 2 тис. українських виробників, зареєстрували більш як 422 тис. товарів, а також майже 1,5 тис. продавців. Із 1 травня розпочався новий етап програми, у межах якого накопичення кешбеку формуються заново. За задумом, цей етап має діяти ще 2 роки.
Комментариев нет:
Отправить комментарий