Пристрасті наприкінці пленарного зібрання кипіли

У ході засідання депутати розглянули низку питань, що стосуються розвитку громади, її бюджету, управління комунальним майном, земельних відносин та соціального захисту населення.
Зокрема, внесено зміни до низки місцевих програм у сфері матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи, використання й охорони земель, охорони навколишнього природного середовища, а також безоплатного поховання та вшанування пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців на 2026–2027 роки.
Депутати підтримали передачу субвенції з бюджету Сновської міської територіальної громади до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у 2026 році та внесли зміни до бюджету громади на цей рік. Окремими рішеннями затверджено уточнення назв 12 вулиць та провулків на території Сновської міської територіальної громади.
У зв’язку з кадровими змінами депутати оновили склад конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів.
Окремо депутати підтримали рішення про надання податкової пільги зі сплати земельного податку громадянину із села Гірськ.
Наприкінці розгляду питань порядку денного депутати заслухали звіт дільничного офіцера поліції сектору превенції відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Володимира Піскуна про результати роботи за перше півріччя 2026 року.
За звітний період до поліції надійшло 167 звернень і повідомлень громадян, за якими проведено відповідну роботу. Крім того, перевірено 69 власників зареєстрованої зброї, складено 15 адміністративних протоколів за порушення строків її перереєстрації (ст. 192 КУпАП), а також внесено 10 відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами, опрацьованими дільничним офіцером поліції.
На жаль, ні про сесії, ні про засідання виконкомів, інші важливі заходи в громаді журналістів друкованого ЗМІ перестали інформувати. Але свої джерела у нас лишилися. І ми дізналися, що фіналом сесійного зібрання став болючий, накипілий виступ матері загиблого Героя Павла Коваленка Людмили Михайлівни Коваленко. Жодну прощальну церемонію не пропускає ця згорьована жінка і продовжує піднімати ті питання, які мусять бачити чиновники. На сесії вона говорила про розтрощені могили загиблих, необхідність їхнього впорядкування.
І знаєте: на власні очі через пару днів бачила, як на кладовищі ремонтувався горбочок загиблої в Гірську маленької дівчинки, працювали робітники і техніка.
Також досі на слуху сесійна і позасесійна дискусії з депутатами Сергієм Симонком, Ігорем Батюком. Схоже, що і їхні позиції щодо діяльності міської влади неоднозначні.
А громаді дуже б хотілося не розбрату, не внутрішніх чвар, а бачення, відчуття дієвої роботи і верхівки, і всіх посадовців.
Висловлюємо думку нинішніх 700 передплатників, у більшості з яких або інтернету нема, або гаджетів, що вони раді були б знати, що є у них єдиний місцевий ЗМІ, де все буття громади, де їхні долі, їхня історія. Інакше всіх чекає неприємне: газети не буде!!!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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