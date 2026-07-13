Є у нас такий «адмін» Діма

Дмитра Романенка, корінного сновчанина, заочно знає вся громада – як незамінимого інформатора, адміністратора групи «Сновськ – поточні події». Це саме він разом ще з двома патріотичними колежанками (на громадських засадах) щодня і щоночі виходять в ефір, попереджаючи й розповідаючи про небезпеку, про прильоти шахедів, ситуацію в рідному місті та старостатах, загалом про все головне. Що людей цікавить. Пошук матеріалів Діма здійснює з різних телеграм-каналів, а місцеві звернення на кшталт реклами, оголошень обробляє разом з пані Наталією, пані Тетяною самотужки.
Толерантний, терплячий, розумний він впевнено став любимчиком користувачів групи, здобув беззаперечний авторитет.
Нині герой цієї публікації трудиться охоронником СТОВ «Сновськсільгоспсервіс», живе у Великому Щимелі з коханою дружиною Мариною. Вони – така красива пара!
А у Сновську лишилася мама, друзі, з якими зустрічаються часто.
Болить Дмитру війна, ятрять душу спогади про буремні події початку вторгнення ворога на рідну землю, коли його росіяни разом з іншими забирали в полон. Три жахливі доби провів він у підвальних закутках Городні, де зазнав і допитів, і насильства. До цього часу дякує Григорію Божку, за внесену заставу, за вдруге подароване життя.
Своєю найголовнішою мрією Діма вважає завершення війни, настання якнайшвидшого миру.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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