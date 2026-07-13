Свято молодості, надій і професійних звершень: Сновське ВПУЛГ проводжало випускників у самостійне життя

У ці літні дні у Сновському вищому професійному училищі лісового господарства відбулася урочиста подія – 59-й випуск молодих кваліфікованих фахівців. Уже багато десятиліть навчальний заклад готує професіоналів, які своєю працею розвивають різні галузі економіки України. За роки своєї діяльності училище стало справжньою кузнею кадрів, підготувавши понад 25 тисяч кваліфікованих робітників, які успішно працюють у різних куточках України та за її межами.
Урочистості з нагоди випуску стали важливою віхою в житті молодих фахівців, ознаменувавши завершення одного з найважливіших етапів їхнього життя та водночас початок нового професійного шляху, сповненого можливостей, відповідальності й майбутніх звершень. Зі сльозами розчулення на очах, зі щирими словами вдячності нашим захисникам, які щодня боронять українську землю, студенти, адміністрація закладу, викладачі та майстри виробничого навчання зверталися до випускників із теплими й щирими промовами, бажаючи молоді легкої життєвої дороги, надійних людей поруч, професійних успіхів, мудрих рішень, незгасної віри у власні сили та щасливого майбутнього під мирним небом.
Колектив училища пишається кожною і кожним, хто наполегливо навчався, долав труднощі, розвивав свої професійні вміння і сьогодні впевнено крокує у самостійне життя.
Цьогорічна випускниця за професією «озеленювач, лісник-єгер» Марія ТЄРЄБІЛОВА, мешканка нашого міста, зазначає:
– Училище – це місце, де я провела одні з кращих років моєї юності, де знайшла мудрих наставників, кращих подружок. Одні з кращих спогадів – це відвідування лісу під час навчальної практики, проведення вільного часу в колі одногрупників.
– Що було найтяжчим під час навчання? – запитуємо Марію.
– Звичайно, – каже випускниця, – це повітряні тривоги, які змушували вчитися дистанційно, спускатися в укриття і щоразу повертатися до навчального процесу в непростих умовах. Але навіть в укриттях студенти намагалися опановувати знання, підтримувати одне одного, разом співали пісні, грали в настільні ігри.
Маша мріє вступити до вузу, стати в майбутньому хрещеною мамою дітей своєї студентської подруги та, звичайно, про мир в Україні.
– Що ти порадиш нинішнім студентам?
– Відповідально ставитися до навчання, сумлінно конспектувати, прагнути отримувати стипендію та, найголовніше, берегти своїх близьких і родину, – радить дівчина.
Її одногрупник Олександр ЛИТВИНЕНКО зазначає, що у нього також залишаться приємні спогади про роки навчання, планує далі навчатись на фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Лісове господарство», а студентам радить більше спілкуватися з майстрами виробничого навчання для кращого засвоєння практичних навичок, уважніше ставитися до порад наставників і максимально використовувати можливості, які надає навчальний заклад.
Під час урочистостей було нагороджено дипломом студентку І курсу Анну ПАВЛЕНКО, яка в цьому році стала учасницею Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Lviv Skills 2026!» за професією «Кондитер» (майстриня виробничого навчання Людмила НАСІННИК). Анна із захопленням розповідає про участь у конкурсі, про яскраві враження від атмосфери Львова та конкурсу, спілкування з ровесниками-конкурсантами, а також озвучує плани на перемогу в наступні роки.
Випускне свято ще раз наповнило стіни училища теплом, гордістю та щирими емоціями і водночас нагадало, що Сновське вище професійне училище лісового господарства – це не лише місце, де прощаються з дитинством і зустрічають доросле життя, а й простір постійного розвитку, нових можливостей і сміливих змін. Тут традиції гармонійно поєднуються із сучасністю, а кожен новий крок уперед відкриває ще ширші горизонти для підготовки фахівців нового покоління.
За останні роки в Сновському ВПУЛГ відбулося ряд прогресивних зрушень. Так, відкрито наразі два регіональні навчально-практичні центри. Регіональний навчально-практичний центр деревообробних технологій, який забезпечує повний цикл обробки деревини. Основними напрямками діяльності Центру є в першу чергу підготовка висококваліфікованих робітничих кадрів деревообробної галузі на сучасному обладнанні, вдосконалення практичної підготовки студентів, перепідготовка і підвищення кваліфікації слухачів та педагогічних працівників, задіяних у галузі деревообробки. До складу центру входять кабінет спецтехнології та три майстерні, де встановлено 12 деревообробних верстатів австрійської фірми (Holzmann) та іншого обладнання, змонтовано сучасну високоефективну витяжну систему. Встановлено мультимедійне обладнання в кабінеті спецтехнології, придбано спецодяг, протипожежне обладнання, інструмент, матеріали, навчальну літературу. На базі Центру проводиться навчання за направленням служби зайнятості та за запитами підприємств регіону за професією «верстатник деревообробних верстатів». У 2025-2026 роках три групи жінок отримали нову професію під гарантоване працевлаштування.
У 2025 році заклад поповнився ще одним НПЦ – «Інноваційні технології – нова концепція у лісовій галузі». Цей проєкт був реалізований у рамках державної програми з оновлення майстерень «100 майстерень». До складу навчально-практичного центру входять: кабінет лісового господарства, лабораторія озеленювачів, лабораторія ручного інструменту, лабораторія лісогосподарських машин, відкритий майданчик для лісогосподарської техніки. НПЦ оснащений сучасною технікою, обладнанням та інструментами для якісної організації виробничого процесу. Сучасне обладнання дає змогу змінити модель від «видобутку деревини» до «сталого управління лісом». Нові підходи до посадки та догляду за лісовими масивами, використання аерофотозйомки, електронних висотомірів, GPS-навігаторів та програмного забезпечення для таксації (обліку) лісу змінює роль сучасного лісника, який стає аналітиком, що працює з даними. Обладнання мінімізує помилки у плануванні та допомагає боротися з незаконними рубками, перетворюючи професію на екологічну та високотехнологічну. На базі Центру проводиться професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації за професіями «лісник», «тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорії А1, А2», «оператор маніпулятора», «єгер», «лісоруб» для слухачів за запитами лісгоспів регіону та направленням служби зайнятості.
Осучаснено лабораторії та майстерні, де проходять заняття з виробничого навчання майбутніх кухарів і кондитерів. За останні роки заклад суттєво оновив матеріально-технічну базу: придбано пароконвектомат, посудомийну машину, мультипіч, мінікомбайн, пароварки, блендери та міксери на кожне робоче місце, комплекти посуду й ручного інвентарю. Використання новітнього технологічного оснащення, пароконвекційних печей, шокових охолоджувачів, вакууматорів, індукційних плит і цифрових термометрів дає змогу здобувачам освіти опановувати сучасні технології приготування, контролювати виробничі процеси та забезпечувати високу якість продукції. Це сприяє формуванню професійних компетентностей, необхідних для роботи на сучасних підприємствах і успішної адаптації до вимог ринку праці.
Нещодавно заклад отримав підтвердження щодо відбору проєктів для створення навчально-практичного центру харчових технологій. Реалізація цього проєкту сприятиме осучасненню харчоблоку закладу, доповненню майстерень новітнім обладнанням, що дасть змогу студентам проходити виробничу практику на базі Центру і створить додаткові можливості для виготовлення та реалізації продукції власного виробництва.
Майстерні та лабораторії кухарів і кондитерів є базою для проведення професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації за професіями «кухар» і «кондитер» відповідно до потреб регіону. Також кухарі шкільних їдалень мають можливість пройти навчання за програмою «Впровадження різноманітного, збалансованого та якісного харчування в закладах освіти» з отриманням відповідного сертифіката.
Важливим здобутком є те, що у цьому році від Національного агентства кваліфікацій Сновське ВПУЛГ отримало акредитацію Кваліфікаційного центру за професіями «верстатник деревообробних верстатів», «лісоруб», «вальник лісу». Заклад отримав право здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання здобувачів, зокрема здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти, видавати здобувачам сертифікати про присвоєння/підтвердження відповідної професійної кваліфікації. При цьому особа, яка отримала сертифікат кваліфікаційного центру, може працевлаштовуватись за такою професійною кваліфікацією.
Також значним здобутком є те, що Сновське ВПУЛГ стало першим закладом з Чернігівської області, яке приєдналося до ETF Network for Excellence (ENE) – європейської мережі закладів професійної освіти, що прагнуть до досконалості. Це важливий крок на шляху розвитку закладу, який відкриває нові можливості для міжнародної співпраці, обміну досвідом, впровадження інноваційних підходів у навчальний процес та підвищення якості професійної освіти відповідно до європейських стандартів.
Тож для всіх, хто прагне опанувати професію та реалізувати свої можливості, інтереси й творчі здібності, Сновське вище професійне училище лісового господарства гостинно відчиняє свої двері.
На базі Сновського ВПУЛГ можна здобути наступні сучасні професії:
на базі 9 класів:
озеленювач, лісник, єгер (3 роки навчання);
штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (3 роки навчання);
кухар, кондитер (3 роки навчання);
верстатник деревообробних верстатів, столяр (3 роки навчання).
на базі 11 класів:
лісник, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорія А1, А2 (1,5 роки навчання);
кухар (1 рік навчання);
верстатник деревообробних верстатів, столяр (1,5 роки навчання);
штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (1,5 роки навчання).
Здобувачі освіти, які отримали диплом кваліфікованого робітника, мають змогу продовжити навчання та отримати диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями H4 «Лісове господарство» або G13 «Харчові технології».
З питань вступу можна звертатись за адресою: м.Сновськ, вул. Бульварна, 5; або за телефоном: (04654)2-18-54, 2-31-98.
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