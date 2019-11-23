Фонд профінансував 2,3 млн днів догляду за хворими дітьми

Упродовж січня–вересня цього року Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності по догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі, за хворими дітьми до 14 років, на суму 575,5 млн гривень. Це на 9,7% більше, ніж за той же період 2018 року.
Загалом Фонд профінансував 2 265 980 днів перебування застрахованих осіб на лікарняному по догляду за хворими членами родини. Середньоденний розмір допомоги від Фонду склав 254,07 грн, що на 25,6% більше, ніж у минулому році.
Зазначена допомога фінансується Фондом, починаючи з першого дня здійснення догляду за хворим членом сім’ї, її розмір обчислюється на загальних підставах і складає від 50% середньої заробітної плати застрахованої особи (якщо стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років або за наявності пільг).
Надання допомоги з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше 14 календарних днів. А в разі стаціонарного лікування – за весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом із хворою дитиною. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї виплачується не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більш ніж за сім календарних днів.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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