понедельник, 25 ноября 2019 г.

Фонд профінансував 2,3 млн днів догляду за хворими дітьми


Упродовж січня–вересня цього року Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності по догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі, за хворими дітьми до 14 років, на суму 575,5 млн гривень. Це на 9,7% більше, ніж за той же період 2018 року.

Загалом Фонд профінансував 2 265 980 днів перебування застрахованих осіб на лікарняному по догляду за хворими членами родини. Середньоденний розмір допомоги від Фонду склав 254,07 грн, що на 25,6% більше, ніж у минулому році.
Зазначена допомога фінансується Фондом, починаючи з першого дня здійснення догляду за хворим членом сім’ї, її розмір обчислюється на загальних підставах і складає від 50% середньої заробітної плати застрахованої особи (якщо стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років або за наявності пільг).
Надання допомоги з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше 14 календарних днів. А в разі стаціонарного лікування – за весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом із хворою дитиною. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї виплачується не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більш ніж за сім календарних днів.



Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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