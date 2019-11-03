3 тис. осіб отримали одноразову допомогу в разі стійкої непрацездатності, 235 сім’ям призначено допомогу в разі смерті потерпілого

У січні–вересні Фонд соціального страхування України направив 92,5 млн гривень на виплату одноразових допомог в разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.
Загалом одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності отримав 2 891 потерпілий, сума виплат склала 40,1 млн гривень. Середній розмір допомоги на одну особу склав 13,39 тис. грн, що на 1,5 тис. грн, або 12,6% більше, ніж за 9 місяців минулого року.
Одноразова допомога в разі смерті потерпілого упродовж 9 місяців цього року була призначена 235 сім’ям на суму 44,1 млн гривень. У середньому ця допомога призначалась у розмірі 189,9 тис. грн на одну сім’ю, що на 20 тис. грн, або 11,8% більше, ніж за той же період 2018 року.
Також допомога в разі смерті потерпілого була призначена 216 утриманцям, сума склала 8,3 млн гривень. Середній розмір одноразової допомоги на одного утриманця склав 39,8 тис. грн, що на 5,4 тис. грн, або 15,9% більше у порівнянні з 9 місяцями 2018 року.
Зазначимо, право на отримання потерпілим одноразової допомоги настає з дня встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Розмір виплати залежить від ступеня втрати працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.
Одноразова допомога сім’ї потерпілого виплачується у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату. Одноразова допомога кожній особі, яка перебувала на утриманні померлого, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш ніж десятимісячного строку після смерті потерпілого, виплачується у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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