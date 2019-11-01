«Наш староборовицький Шолохов»

22 жовтня у Сновській центральній бібліотеці відбулася зустріч із шанованим письменником Миколою Максимцем, дитинство та юність якого минали в с.Старі Боровичі.
Закінчивши Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, працював в газетах «Промінь», «Буковина», «Деснянська правда», член спілки журналістів України, головний редактор видавничого дому «Букрек» у Чернівцях, де нині і мешкає. Але навіть перебуваючи за сотні кілометрів, він не забуває про рідне село, у якому тільки почав пізнавати життя, куди часто навідується, аби обмінятись з колегами новим досвідом.
Зустріч, присвячена презентації другого, доповненого видання повісті «Таємниця гори діда Лева», була пізнавальною й творчою. Розпочалася музичною композицією, яку подарували присутнім вихованці дитячої музичної школи разом із викладачем Вікторією Маковецькою. Далі безпосередньо перейшли до обговорення теми, заради якої сьогодні і зібралися. Присутні озвучили власні враження від прочитаного. Захват викликали майстерні описи пейзажів, які наживо перестають перед очима, тонкі психологічні портрети героїв, опис тогочасного побуту й наших з вами традицій.
Бібліотекарі району відзначили, що книга користується великим попитом серед читачів, які, згадуючи дитячі роки, проведені в селі, можуть впізнати у героях і самих себе, і своїх рідних. Ті, хто ж тільки знайомиться із творчою палітрою майстра, теж не залишаються байдужими, а серед різномаїття творів автора знайдуть щось своє, неповторне. Яскрава, насичена художніми засобами мова, немов переливається, а не звучить вустами героїв. А поезія, вплетена в сюжет, взагалі викликає сльози. Бриніли вони і сьогодні.
Подякувавши за теплі слова, письменник закликав усіх працівників бібліотек берегти цікаві відомості та шанувати історію рідного села. Адже спогади людей – безцінний скарб, який допомагає нам поринути у світ минулого та залишатися на сторожі майбутнього. Зараз Микола Максимець разом із Ніною Моцар пишуть історію села Старі Боровичі.
– Може, хтось і не погодиться, але для мене Микола Максимець – наш староборовицький Шолохов, - прокоментувала Ніна Василівна. Погодились всі. Воно й не дивно.
Обговорювали, дискутували, жартували. Була організована добірка «Творча палітра Миколи Максимця». Письменника вітали рідні й друзі, а працівники бібліотеки представили буктрейлер, створений за повістю «Таємниця гори діда Лева».
Катерина
ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
Закінчивши Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, працював в газетах «Промінь», «Буковина», «Деснянська правда», член спілки журналістів України, головний редактор видавничого дому «Букрек» у Чернівцях, де нині і мешкає. Але навіть перебуваючи за сотні кілометрів, він не забуває про рідне село, у якому тільки почав пізнавати життя, куди часто навідується, аби обмінятись з колегами новим досвідом.
Зустріч, присвячена презентації другого, доповненого видання повісті «Таємниця гори діда Лева», була пізнавальною й творчою. Розпочалася музичною композицією, яку подарували присутнім вихованці дитячої музичної школи разом із викладачем Вікторією Маковецькою. Далі безпосередньо перейшли до обговорення теми, заради якої сьогодні і зібралися. Присутні озвучили власні враження від прочитаного. Захват викликали майстерні описи пейзажів, які наживо перестають перед очима, тонкі психологічні портрети героїв, опис тогочасного побуту й наших з вами традицій.
Бібліотекарі району відзначили, що книга користується великим попитом серед читачів, які, згадуючи дитячі роки, проведені в селі, можуть впізнати у героях і самих себе, і своїх рідних. Ті, хто ж тільки знайомиться із творчою палітрою майстра, теж не залишаються байдужими, а серед різномаїття творів автора знайдуть щось своє, неповторне. Яскрава, насичена художніми засобами мова, немов переливається, а не звучить вустами героїв. А поезія, вплетена в сюжет, взагалі викликає сльози. Бриніли вони і сьогодні.
Подякувавши за теплі слова, письменник закликав усіх працівників бібліотек берегти цікаві відомості та шанувати історію рідного села. Адже спогади людей – безцінний скарб, який допомагає нам поринути у світ минулого та залишатися на сторожі майбутнього. Зараз Микола Максимець разом із Ніною Моцар пишуть історію села Старі Боровичі.
– Може, хтось і не погодиться, але для мене Микола Максимець – наш староборовицький Шолохов, - прокоментувала Ніна Василівна. Погодились всі. Воно й не дивно.
Обговорювали, дискутували, жартували. Була організована добірка «Творча палітра Миколи Максимця». Письменника вітали рідні й друзі, а працівники бібліотеки представили буктрейлер, створений за повістю «Таємниця гори діда Лева».
Катерина
ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
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