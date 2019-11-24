Фонд профінансував лікування, медреабілітацію та лікарські засоби для понад 24 тис. осіб

Відповідно до оперативних даних 9 місяців 2019 року у закладах охорони здоров’я було проліковано та забезпечено медичною реабілітацією за рахунок коштів Фонду соціального страхування України 7 640 потерпілих на виробництві. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення забезпечено 16 467 потерпілих.
Право на отримання медико-соціальних послуг за рахунок коштів Фонду має кожен потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання за наявності визначеної потреби. Забезпечення відбувається впродовж усього періоду до відновлення здоров’я потерпілого.
Лікування та подальша медична реабілітація, а також препарати та вироби медичного призначення, потреба в яких визначена МСЕК та лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, фінансуються Фондом у повному обсязі з метою якнайшвидшого відновлення здоров’я застрахованої особи.
Крім того, на час лікування застрахованій особі призначається допомога по тимчасовій втраті працездатності, яка, незалежно від тривалості страхового стажу, виплачується Фондом в розмірі 100% середнього заробітку (оподатковуваного доходу), починаючи з шостого дня непрацездатності. Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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