Сезон грипу наближається

В осінній період все більше людей звертаються до лікарень з симптомами застуди чи грипу. Про ситуацію щодо захворюваності на Сновщині ми поговорили з головним лікарем ЦПМСД Оленою Шарпан.
– Олено Іванівно, що ж із захворюваністю на грип та ГРВІ сьогодні?
– Поки що випадків захворюваності на грип не зареєстровано. З гострими респіраторними вірусними захворюваннями люди звертаються, але епідпоріг не перевищено.
– Зараз говорять про наближення штамів грипу. Чи загрожують вони жителям Сновщини?
– Цього року в Україні вируватимуть три штами грипу: «Мічиган», «Сінгапур» і «Колорадо». Всі вони є досить небезпечними, оскільки можуть призвести до ускладнень, які дуже важко лікувати.
– А як, власне, відрізнити симптоми грипу від ГРВІ?
– Основна різниця полягає у тому, що грип розпочинається раптово і гостро. Впродовж періоду хвороби різко виражені ломота в тілі, озноб, головний біль і біль у м’язах, а ГРВІ зазвичай починається поступово і супроводжується відчуттям загального нездужання, слабкістю. Під час грипу температура піднімається різко, є вищою за 38 градусів. Під час вірусного захворювання вона може бути в межах 37-37.5 градусів. Нежить - перший симптом ГРВІ виникає в перші дні, при грипові – на 2-3 день.
– Що є найефективнішим способом профілактики грипу?
– Безперечно – вакцинація. Вакцина зміцнює імунітет людини і змушує працювати більш активно і продуктивно. Обов’язково зробити щеплення потрібно медпрацівникам, учителям, дітям віком до п’яти років, вагітним, літнім людям віком від 60 років, пацієнтам із хронічними захворюваннями та усім, хто працює в місцях скупчення людей.
– Яку вакцину варто використовувати та чи є вона в наявності?
– Цьогоріч в Україні доступні дві вакцини проти грипу: «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція) і «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея) — обидві якісні та безпечні. Ціна першої становить 235 гривень, другої – 290 грн. Обидві є в наявності у наших аптеках.
– Вакцина платна для всіх, чи є категорія людей, для яких щеплення зроблять безкоштовно?
– Вона є платною для всіх. Та, якщо порахувати вартість лікування навіть від простої застуди, вона перевищить суму в 290 гривень майже вдвічі, а то і більше.
– Якщо вакцини в наявності не буде, її потрібно замовляти самим чи через сімейного лікаря?
– Спершу слід звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Лікар огляне вас та визначить, чи немає протипоказань, а також надасть поради щодо транспортування вакцини, адже вона вимагає збереження певної температури.
– Чи активно зараз люди роблять щеплення?
– Однозначно, вони підходять до цього більш свідомо та відповідально. Наразі зробили щеплення від грипу п’ятдесят людей, з них – 29 дорослих та 21 дитина.
Хочеться нагадати, що минулого року було зафіксовано 7 випадків смерті від грипу. Всі ці люди були не щеплені. Тож подбайте заздалегідь про своє здоров’я та здоров’я близьких. Зверніться до свого лікаря та зробіть щеплення.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
– Олено Іванівно, що ж із захворюваністю на грип та ГРВІ сьогодні?
– Поки що випадків захворюваності на грип не зареєстровано. З гострими респіраторними вірусними захворюваннями люди звертаються, але епідпоріг не перевищено.
– Зараз говорять про наближення штамів грипу. Чи загрожують вони жителям Сновщини?
– Цього року в Україні вируватимуть три штами грипу: «Мічиган», «Сінгапур» і «Колорадо». Всі вони є досить небезпечними, оскільки можуть призвести до ускладнень, які дуже важко лікувати.
– А як, власне, відрізнити симптоми грипу від ГРВІ?
– Основна різниця полягає у тому, що грип розпочинається раптово і гостро. Впродовж періоду хвороби різко виражені ломота в тілі, озноб, головний біль і біль у м’язах, а ГРВІ зазвичай починається поступово і супроводжується відчуттям загального нездужання, слабкістю. Під час грипу температура піднімається різко, є вищою за 38 градусів. Під час вірусного захворювання вона може бути в межах 37-37.5 градусів. Нежить - перший симптом ГРВІ виникає в перші дні, при грипові – на 2-3 день.
– Що є найефективнішим способом профілактики грипу?
– Безперечно – вакцинація. Вакцина зміцнює імунітет людини і змушує працювати більш активно і продуктивно. Обов’язково зробити щеплення потрібно медпрацівникам, учителям, дітям віком до п’яти років, вагітним, літнім людям віком від 60 років, пацієнтам із хронічними захворюваннями та усім, хто працює в місцях скупчення людей.
– Яку вакцину варто використовувати та чи є вона в наявності?
– Цьогоріч в Україні доступні дві вакцини проти грипу: «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція) і «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея) — обидві якісні та безпечні. Ціна першої становить 235 гривень, другої – 290 грн. Обидві є в наявності у наших аптеках.
– Вакцина платна для всіх, чи є категорія людей, для яких щеплення зроблять безкоштовно?
– Вона є платною для всіх. Та, якщо порахувати вартість лікування навіть від простої застуди, вона перевищить суму в 290 гривень майже вдвічі, а то і більше.
– Якщо вакцини в наявності не буде, її потрібно замовляти самим чи через сімейного лікаря?
– Спершу слід звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Лікар огляне вас та визначить, чи немає протипоказань, а також надасть поради щодо транспортування вакцини, адже вона вимагає збереження певної температури.
– Чи активно зараз люди роблять щеплення?
– Однозначно, вони підходять до цього більш свідомо та відповідально. Наразі зробили щеплення від грипу п’ятдесят людей, з них – 29 дорослих та 21 дитина.
Хочеться нагадати, що минулого року було зафіксовано 7 випадків смерті від грипу. Всі ці люди були не щеплені. Тож подбайте заздалегідь про своє здоров’я та здоров’я близьких. Зверніться до свого лікаря та зробіть щеплення.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
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