Люди допомагають людям

Кожна людина має право на гідну старість, що і забезпечується завдяки якісному обслуговуванню підопічних Сновським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради.
Його очільниця, Світлана Хоменко, розповіла про робочі будні та важливість виконуваної роботи.
- Кожної середи, відповідно до графіка, відбувається виїзд на села. Обов’язково з нами на прийомі знаходиться медсестра, яка вимірює тиск та проводить інформаційні бесіди населенню, і перукар, яка за час візиту, у середньому, може прийняти до 20 осіб. Ще - швачка, чоботар, замовлення ми приймаємо, але виконуються вони у Сновську (у місті також є масажист, який приходить додому). Начальник відділу, поки проводиться прийом, перевіряє роботу соцпрацівників, спілкується із підопічними. В цілому 2-3 рази на рік буваємо у кожному селі. Трапляється, що в.о. старост телефонують і просять про додатковий прийом, бо часто соцпрацівники – єдині, хто допомагає підопічним не лише фізично, а й морально. Вислухають, порадять, будуть поряд у скрутну хвилину.
Всього в штаті 93 чоловіки, соціальних працівників з яких 57, 9 по Сновську, а решта по селах. Навантаження різне: одна людина може обслуговувати 2-3 невеликі села, а може на один населений пункт їх бути декілька. Наприклад, Кучинівка, Петрівка. Навіть в Ількучу, поки була жива бабуся – їздили.
У Нових Боровичах все традиційно добре. Стаціонарне відділення для тимчасового або постійного проживання розраховано на 33 людини, наразі їх там 27. Закупили і встановили 8 спеціалізованих медичних ліжок (механічних), що значно полегшують побут, ними уже користуються. Очікують проплату на 13 повністю укомплектованих дерев’яних ліжок. Трудиться тут 14 чоловік персоналу, з’явилося 2 кочегари.
Опалення ввімкнули вчасно, підопічні отримують повноцінне 4-разове харчування, за станом здоров’я слідкує медична сестра, а внизу знаходиться поліклініка.
- Бабусі й дідусі роботою соцпрацівників задоволені. Приємно, коли чуєш на свою адресу слова подяки і розумієш, що віддаєшся справі недаремно. У Нові Боровичі ми часто забираємо тих, у кого немає нормальних умов для проживання. Ні вікон, ні дверей. Тут старенькі почувають себе значно краще, - прокоментувала Світлана Хоменко.
Розповіла директорка і про фінансування та плани на майбутнє.
- Зарплатня в цьому році виплачується вчасно, комунальні теж - в строки. Єдине, то це питання про ремонт приміщення старої стоматполіклініки. Його хоча й передали нам, але будівля потребує косметичного ремонту, встановлення всередині туалета. Аби люди приходили, потрібен затишок, комфорт, а там лікарняні стіни… Хотілося б, щоб це було місце, куди старенькі зможуть просто приходити випити чаю та поспілкуватись, відвідати гуртки за інтересами. Цікаво й організувати екскурсію, аби зробити дозвілля наших підопічних більш різноплановим. Словом, додаткові кошти витратили б на ремонт, будинок престарілих в Нових Боровичах теж можна зробити більш теплим.
Соціальна робота на професійному рівні вимагає, щоб її обирали люди із високими моральними принципами. Саме такими і є працівники терцентру соціального обслуговування. Гуманні, співчутливі, розсудливі, справжні спеціалісти та просто – людинолюбці.
Постійно комунікуючи з великою кількістю людей, потрібно дійсно мати щире милосердя, повагу та любов до обраної професії. Такими є будні нашого терцентру. Осередку взаємоповаги та підтримки. Місця, куди щоденно звертаються за допомогою і потім повертаються знову зі словами вдячності. Справді, допомагати людям – нелегка місія, але яка важлива.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
Його очільниця, Світлана Хоменко, розповіла про робочі будні та важливість виконуваної роботи.
- Кожної середи, відповідно до графіка, відбувається виїзд на села. Обов’язково з нами на прийомі знаходиться медсестра, яка вимірює тиск та проводить інформаційні бесіди населенню, і перукар, яка за час візиту, у середньому, може прийняти до 20 осіб. Ще - швачка, чоботар, замовлення ми приймаємо, але виконуються вони у Сновську (у місті також є масажист, який приходить додому). Начальник відділу, поки проводиться прийом, перевіряє роботу соцпрацівників, спілкується із підопічними. В цілому 2-3 рази на рік буваємо у кожному селі. Трапляється, що в.о. старост телефонують і просять про додатковий прийом, бо часто соцпрацівники – єдині, хто допомагає підопічним не лише фізично, а й морально. Вислухають, порадять, будуть поряд у скрутну хвилину.
Всього в штаті 93 чоловіки, соціальних працівників з яких 57, 9 по Сновську, а решта по селах. Навантаження різне: одна людина може обслуговувати 2-3 невеликі села, а може на один населений пункт їх бути декілька. Наприклад, Кучинівка, Петрівка. Навіть в Ількучу, поки була жива бабуся – їздили.
У Нових Боровичах все традиційно добре. Стаціонарне відділення для тимчасового або постійного проживання розраховано на 33 людини, наразі їх там 27. Закупили і встановили 8 спеціалізованих медичних ліжок (механічних), що значно полегшують побут, ними уже користуються. Очікують проплату на 13 повністю укомплектованих дерев’яних ліжок. Трудиться тут 14 чоловік персоналу, з’явилося 2 кочегари.
Опалення ввімкнули вчасно, підопічні отримують повноцінне 4-разове харчування, за станом здоров’я слідкує медична сестра, а внизу знаходиться поліклініка.
- Бабусі й дідусі роботою соцпрацівників задоволені. Приємно, коли чуєш на свою адресу слова подяки і розумієш, що віддаєшся справі недаремно. У Нові Боровичі ми часто забираємо тих, у кого немає нормальних умов для проживання. Ні вікон, ні дверей. Тут старенькі почувають себе значно краще, - прокоментувала Світлана Хоменко.
Розповіла директорка і про фінансування та плани на майбутнє.
- Зарплатня в цьому році виплачується вчасно, комунальні теж - в строки. Єдине, то це питання про ремонт приміщення старої стоматполіклініки. Його хоча й передали нам, але будівля потребує косметичного ремонту, встановлення всередині туалета. Аби люди приходили, потрібен затишок, комфорт, а там лікарняні стіни… Хотілося б, щоб це було місце, куди старенькі зможуть просто приходити випити чаю та поспілкуватись, відвідати гуртки за інтересами. Цікаво й організувати екскурсію, аби зробити дозвілля наших підопічних більш різноплановим. Словом, додаткові кошти витратили б на ремонт, будинок престарілих в Нових Боровичах теж можна зробити більш теплим.
Соціальна робота на професійному рівні вимагає, щоб її обирали люди із високими моральними принципами. Саме такими і є працівники терцентру соціального обслуговування. Гуманні, співчутливі, розсудливі, справжні спеціалісти та просто – людинолюбці.
Постійно комунікуючи з великою кількістю людей, потрібно дійсно мати щире милосердя, повагу та любов до обраної професії. Такими є будні нашого терцентру. Осередку взаємоповаги та підтримки. Місця, куди щоденно звертаються за допомогою і потім повертаються знову зі словами вдячності. Справді, допомагати людям – нелегка місія, але яка важлива.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
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