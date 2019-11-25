Фонд прийняв на фінансування допомоги по вагітності та пологах на 3,8 млрд грн

За оперативними даними 10 місяців 2019 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування заяви-розрахунки для виплати допомог по вагітності та пологах для 128,45 тис. жінок на загальну суму 3,8 млрд гривень. Середня тривалість відпусти по вагітності та пологах, за кожен день якої Фонд компенсує втрачений заробіток, складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).
«Незалежно від тривалості страхового стажу кожна працююча жінка має право на 100% компенсації втраченого заробітку за весь період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Середньоденний розмір цієї допомоги у січні–жовтні склав 246,22 грн, це на 23,2% більше, ніж за той же період минулого року», – зазначив директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков.
Водночас, для жінок, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.
Механізм отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування України
1. Для отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду отриманий листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами. У разі роботи за сумісництвом надається копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.
2. Комісія (уповноважений) із соціального страхування, що створюється на кожному підприємстві, в установі чи організації будь-якої форми власності, приймає рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах.
3. Протокол засідання комісії із соціального страхування або рішення уповноваженого передаються бухгалтеру підприємства разом із листком непрацездатності, на підставі чого здійснюється розрахунок суми допомоги по вагітності та пологах, що фінансується Фондом.
4. На підставі здійснених розрахунків роботодавцем заповнюється заява-розрахунок за встановленою формою і передається до робочого органу Фонду за місцем обліку страхувальника.
5. Матеріальне забезпечення перераховується Фондом на окремий поточний рахунок роботодавця, відкритий у банку для зарахування страхових коштів, і виплачується роботодавцем працівнику.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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