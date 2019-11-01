Сновська служба зайнятості працює і досягає результатів

У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Це свято по праву належить і співробітникам служби зайнятості – найпершої інстанції, до якої звертається людина, котра втратила роботу. Отже, напередодні свята наша розмова з директором Сновської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості Раїсою Аникієнко про ситуацію на ринку праці району та діяльність очолюваної нею структури.
– Раїсо Михайлівно, насамперед, цікаво б дізнатися про тенденції сучасного ринку праці району.
– Аналізуючи цьогорічну ситуацію на ринку праці Сновщини, варто говорити не про проблему безробіття, а про проблему зменшення кількості та зниження якості трудових ресурсів. Причинами цього є складна демографічна ситуація та міграційні процеси, які останнім часом активізувалися. Статистичні дані також свідчать про зменшення чисельності штатних працівників та значний сегмент тіньової зайнятості.
– Якщо кількість працюючих зменшується, то безробітних зростає?
– Як не парадоксально це звучить, але кількість безробітних в районі, навпаки, зменшується. Станом на 1 жовтня 2019 р. на обліку перебувало 390 безробітних осіб, на 1 жовтня 2018 року – 392, на 1жовтня 2017 року – 433 особи. Всього з початку року до філії звернулося 449 осіб, що на 38 менше аналогічного періоду минулого року. За нашими прогнозами, частина з тих, хто не звернувся до служби зайнятості, працює «в тіні», а частина – виїжджає в пошуках кращих заробітків за кордон або, принаймні, до столиці. Покидати рідні домівки наших земляків змушує низька якість вільних робочих місць. Сьогодні в районі навантаження на кожне вільне робоче місце 17 осіб. Проте й роботодавцям досить складно підібрати потрібні кадри через низьку якість наявної робочої сили. Так, по третині серед зареєстрованих безробітних – це люди, які потребують додаткових соціальних гарантій у сприянні працевлаштуванню (випускники навчальних закладів без досвіду роботи, інваліди, громадяни передпенсійного віку), особи віком 45+, сільські мешканці.
– Як вирішуються проблеми зайнятості в нашому районі? Які професії найпотрібніші?
– Завдання державної служби зайнятості – соціально захистити людей, які опинилися без роботи, та забезпечити роботодавців кваліфікованими кадрами. Загалом протягом січня - вересня 2019 р. активними заходами сприяння зайнятості в районі охоплено 443 безробітні. Працевлаштовано 199 безробітних, набували нових професій та підвищували кваліфікацію 83 безробітні, ще 161 особа була залучена до громадських та інших робіт тимчасового характеру.
Насамперед потрібні кваліфіковані робітничі кадри. Зокрема, бракує електромонтерів, слюсарів, електрогазозварників, кухарів, офіціантів. Варто наголосити, що 60% зареєстрованих у службі зайнятості вакансій - це робота для представників робітничих професій, 16% - для робітників, які не потребують спеціальної підготовки.
– Які переваги отримує роботодавець від співпраці зі службою?
– Незважаючи на те, що більшість клієнтів служби зайнятості – це шукачі роботи, найважливішими клієнтами і соціальними партнерами все ж є роботодавці. Адже саме вони створюють робочі місця і забезпечують людей роботою. Ми пропонуємо роботодавцям оперативну допомогу в підборі кадрів, організацію робіт тимчасового характеру, професійну підготовку потрібних працівників. Діє механізм фінансового стимулювання створення нових робочих місць, а саме: компенсація витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за умови працевлаштування безробітних громадян. У поточному році цією послугою скористалося 4 роботодавці району, працевлаштувавши 5 безробітних.
На сучасному етапі служба зайнятості покращує свої сервіси, пропонуючи нові технології підбору кадрів та пошуку роботи. А це створення відеовакансій, відеорезюме, комунікація через соціальні мережі.
1 серпня 2019 р. в службі зайнятості стартує інститут консультанта роботодавця. Пілотним регіоном для відпрацювання нової технології обслуговування роботодавців виступає Дніпропетровщина.
Основна мета новацій полягає у розширенні підходів до надання послуг роботодавцям з урахуванням специфіки підприємницької активності регіону.
– Які завдання для служби зайнятості наразі є пріоритетними? І що б хотіли підкреслити, зустрічаючи своє свято?
– Зважаючи на суттєвий надлишок на ринку праці фахівців з вищою освітою, міграцію висококваліфікованих працівників за кордон, надзвичайно актуальним завданням є відновлення трудового потенціалу та підвищення престижу робітничих професій. Отже, серед пріоритетів - профорієнтація, зокрема учнівської молоді. Програм та інструментів для проведення профорієнтаційної роботи в службі зайнятості напрацьовано чимало, головне розуміння й підтримка соціальних партнерів.
Звісно, що проблеми ринку праці служба зайнятості не може вирішити самостійно, тому удосконалення партнерства з органами влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, профспілками, громадськими організаціями також серед пріоритетів нашої діяльності.
Підкреслюю, що багатство служби зайнятості – її колектив. Щоправда, працювати у нас нелегко, передусім, психологічно. Треба вміти розрадити людину, яка, залишившись без роботи, переживає не найкращий період свого життя, знайти спільну мову з роботодавцями і налагодити співпрацю.
Тож зичу міцного здоров’я, щастя й миру! І многая літа нашим пенсіонерам. Ми їх не забуваємо.
– Дякую за розмову.
Інтерв’ю взяла
Олена КОМПАНЕЦЬ
– Раїсо Михайлівно, насамперед, цікаво б дізнатися про тенденції сучасного ринку праці району.
– Аналізуючи цьогорічну ситуацію на ринку праці Сновщини, варто говорити не про проблему безробіття, а про проблему зменшення кількості та зниження якості трудових ресурсів. Причинами цього є складна демографічна ситуація та міграційні процеси, які останнім часом активізувалися. Статистичні дані також свідчать про зменшення чисельності штатних працівників та значний сегмент тіньової зайнятості.
– Якщо кількість працюючих зменшується, то безробітних зростає?
– Як не парадоксально це звучить, але кількість безробітних в районі, навпаки, зменшується. Станом на 1 жовтня 2019 р. на обліку перебувало 390 безробітних осіб, на 1 жовтня 2018 року – 392, на 1жовтня 2017 року – 433 особи. Всього з початку року до філії звернулося 449 осіб, що на 38 менше аналогічного періоду минулого року. За нашими прогнозами, частина з тих, хто не звернувся до служби зайнятості, працює «в тіні», а частина – виїжджає в пошуках кращих заробітків за кордон або, принаймні, до столиці. Покидати рідні домівки наших земляків змушує низька якість вільних робочих місць. Сьогодні в районі навантаження на кожне вільне робоче місце 17 осіб. Проте й роботодавцям досить складно підібрати потрібні кадри через низьку якість наявної робочої сили. Так, по третині серед зареєстрованих безробітних – це люди, які потребують додаткових соціальних гарантій у сприянні працевлаштуванню (випускники навчальних закладів без досвіду роботи, інваліди, громадяни передпенсійного віку), особи віком 45+, сільські мешканці.
– Як вирішуються проблеми зайнятості в нашому районі? Які професії найпотрібніші?
– Завдання державної служби зайнятості – соціально захистити людей, які опинилися без роботи, та забезпечити роботодавців кваліфікованими кадрами. Загалом протягом січня - вересня 2019 р. активними заходами сприяння зайнятості в районі охоплено 443 безробітні. Працевлаштовано 199 безробітних, набували нових професій та підвищували кваліфікацію 83 безробітні, ще 161 особа була залучена до громадських та інших робіт тимчасового характеру.
Насамперед потрібні кваліфіковані робітничі кадри. Зокрема, бракує електромонтерів, слюсарів, електрогазозварників, кухарів, офіціантів. Варто наголосити, що 60% зареєстрованих у службі зайнятості вакансій - це робота для представників робітничих професій, 16% - для робітників, які не потребують спеціальної підготовки.
– Які переваги отримує роботодавець від співпраці зі службою?
– Незважаючи на те, що більшість клієнтів служби зайнятості – це шукачі роботи, найважливішими клієнтами і соціальними партнерами все ж є роботодавці. Адже саме вони створюють робочі місця і забезпечують людей роботою. Ми пропонуємо роботодавцям оперативну допомогу в підборі кадрів, організацію робіт тимчасового характеру, професійну підготовку потрібних працівників. Діє механізм фінансового стимулювання створення нових робочих місць, а саме: компенсація витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за умови працевлаштування безробітних громадян. У поточному році цією послугою скористалося 4 роботодавці району, працевлаштувавши 5 безробітних.
На сучасному етапі служба зайнятості покращує свої сервіси, пропонуючи нові технології підбору кадрів та пошуку роботи. А це створення відеовакансій, відеорезюме, комунікація через соціальні мережі.
1 серпня 2019 р. в службі зайнятості стартує інститут консультанта роботодавця. Пілотним регіоном для відпрацювання нової технології обслуговування роботодавців виступає Дніпропетровщина.
Основна мета новацій полягає у розширенні підходів до надання послуг роботодавцям з урахуванням специфіки підприємницької активності регіону.
– Які завдання для служби зайнятості наразі є пріоритетними? І що б хотіли підкреслити, зустрічаючи своє свято?
– Зважаючи на суттєвий надлишок на ринку праці фахівців з вищою освітою, міграцію висококваліфікованих працівників за кордон, надзвичайно актуальним завданням є відновлення трудового потенціалу та підвищення престижу робітничих професій. Отже, серед пріоритетів - профорієнтація, зокрема учнівської молоді. Програм та інструментів для проведення профорієнтаційної роботи в службі зайнятості напрацьовано чимало, головне розуміння й підтримка соціальних партнерів.
Звісно, що проблеми ринку праці служба зайнятості не може вирішити самостійно, тому удосконалення партнерства з органами влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, профспілками, громадськими організаціями також серед пріоритетів нашої діяльності.
Підкреслюю, що багатство служби зайнятості – її колектив. Щоправда, працювати у нас нелегко, передусім, психологічно. Треба вміти розрадити людину, яка, залишившись без роботи, переживає не найкращий період свого життя, знайти спільну мову з роботодавцями і налагодити співпрацю.
Тож зичу міцного здоров’я, щастя й миру! І многая літа нашим пенсіонерам. Ми їх не забуваємо.
– Дякую за розмову.
Інтерв’ю взяла
Олена КОМПАНЕЦЬ
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