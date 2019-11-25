Фондом призупинено виплати матеріального забезпечення

20 листопада 2019 року Фондом соціального страхування України вимушено призупинено перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам. Фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду.
«За діючим законодавством Фонд не може перерахувати кошти за кожним з напрямів фінансування більше, ніж затверджено в бюджеті Фонду на 2019 рік, прийнятому Кабінетом Міністрів України. За напрямом матеріального забезпечення заплановані на рік видатки було вичерпано 19 листопада. Кошти на рахунках є, але з сьогоднішнього дня ми не маємо права їх перерахувати до внесення змін до річного бюджету», – прокоментував директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков.
Постанова № 16 «Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік» прийнята КМУ 16.01.2019. Загальні видатки Фонду на поточний рік було заплановано у розмірі 23,26 млрд гривень, зокрема, на виплату матеріального забезпечення та соціальні послуги – 12,974 млрд гривень, з яких 12,535 млрд грн – на матеріальне забезпечення.
Станом на сьогодні загальна сума по заявам-розрахункам, наданим до фінансування у 2019 році з урахування заборгованості на початок року, становить 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторисні призначення на рік за відповідною статтею видатків на 1,038 млрд грн.
«Ситуація недопустима, фактично виплати зупинено через бюрократичні причини. Зараз ми ведемо перемовини із Міністерством соціальної політики, яке, як орган державного нагляду за Фондом, може за погодженням із Міністерством фінансів подати проект внесення відповідних змін на затвердження Кабміну. Проект змін напрацьований, сподіваюсь, Міністерство соціальної політики найближчим часом його подасть. Щойно Кабінет Міністрів прийме зміни, виплати буде відновлено», – наголосив Євген Баженков.
За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.
«Бюджет Фонду на поточний рік подавався на затвердження Кабміну колишнім керівництвом Міністерства соціальної політики і був штучно занижений по видаткам. Кошти на лікарняні і декретні було закладено на рівні 2018 року, без врахування зростання середньої заробітної плати. Разом із зниженням у попередні періоди загалом на 5,1% частки ЄСВ, яка спрямовується до бюджету Фонду, це призвело до затримок із виплатою матеріального забезпечення та, на сьогодні, вимушеної повної зупинки виплат за цим напрямом», – говорить Євген Баженков.
Здійснення страхових виплат, а також фінансування медичних і соціальних послуг для потерпілих на виробництві здійснюється Фондом у штатному режимі.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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