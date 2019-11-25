ФОНД ЗАБЕЗПЕЧИВ НАДАННЯ 68 ТИС. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ УПРОДОВЖ ТРЬОХ КВАРТАЛІВ

За оперативними підсумками 9 місяців 2019 року Фонд соціального страхування України забезпечив надання близько 68 тисяч медичних та соціальних послуг для потерпілих на виробництві, їх супроводжуючих осіб, а також застрахованих осіб і членів їх сімей.
Протягом зазначеного періоду застраховані особи та потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань забезпечувались медичними та соціальними послугами згідно з визначеною потребою в необхідному обсязі.
«Забезпечення постраждалих через виробничі нещасні випадки або професійні захворювання та всіх працюючих медико-соціальними послугами є одним з пріоритетних напрямів роботи Фонду. Першочергова мета надання цих послуг – повернути людині втрачене здоров’я, відновити працездатність або, принаймні, не допустити погіршення стану та підвищити якість життя, якщо це стійка втрата працездатності. Фонд бере на себе 100% фінансових зобов’язань за цим напрямом. Наприклад, ми фінансуємо всі витрати на лікування, включаючи оперативні втручання, і лікарські засоби для потерпілих на виробництві. За наявності показань Фонд фінансує проходження реабілітації у санаторно-курортних закладах для всіх працюючих, зокрема, після інфарктів і інсультів», – говорить голова правління Фонду Володимир Саєнко.
Так, упродовж трьох кварталів цього року Фондом забезпечувалось проходження відновного лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів для усіх працюючих за наявності медичних показань; санаторно-курортне лікування для осіб з інвалідністю, потерпілих на виробництві; лікування в закладах охорони здоров’я всіх прямих наслідків страхових випадків; фінансувалось забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення; забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, колясками; протезування; медичний і постійний сторонній догляд, побутове обслуговування та інше.
Прес – служба Фонду соціального страхування України
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