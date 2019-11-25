На роботі травмувались на 7,9% менше працівників, захворіли через виробничі фактори – на 26,5% більше

На селекторній нараді у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України проаналізували статистику та динаміку кількості професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві за 9 місяців 2019 року, а також обговорили механізми підвищення ефективності профілактичних заходів і якості розслідувань. Захід пройшов під головуванням начальника управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції Фонду Сергія Таровика, участь взяли начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях і місті Києві та керівники профільних відділів.
За даними трьох кварталів цього року Фондом зареєстровано 3 270 потерпілих від нещасних випадків на виробництві. З них 286 – травмовані смертельно. Порівняно з тим же періодом 2018 року кількість потерпілих зменшилась на 7,9% (з 3 549 до 3 270). Водночас, кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 10% (з 260 до 286).
Кількість професійних захворювань за цей період у порівнянні з 9 місяцями 2018 року збільшилась на 26,5%, або на 348 діагностованих захворювань (з 1 314 до 1662).
«Проблема зростання професійної захворюваності є для нас однією з найбільш значущих. Адже вона говорить про те, що на виробництвах відсутня позитивна динаміка по зниженню впливу шкідливих факторів, про недостатню безпеку праці робітників. Хочу звернути увагу роботодавців і відповідальних за охорону праці на підприємствах, що розслідування профзахворювань експертами Фонду проводяться дуже ретельно. Якщо для підприємства було визначено процедури з упередження настання профзахворювань і нівелювання шкідливих факторів, які не були виконані, за це передбачена відповідальність», – зазначив Сергій Таровик.
Найбільша кількість професійних захворювань упродовж 9 місяців зареєстрована у: Дніпропетровській області (38,6 %), Львівській області (17,9 %) та Донецькій області (16,4 %). Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворювання у цих областях, складає 72,9 % від загальної кількості по Україні.
Основними обставинами, внаслідок яких виникли професійні захворювання, є: недосконалість механізмів та робочого інструменту – 21,9%, недосконалість технологічного процесу – 20,1% та невикористання засобів індивідуального захисту – 10,1% від загальної кількості.
У структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання – 45,4 % від загальної кількості діагнозів по Україні (1 314 випадків). На другому місці – захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артрози) – 25,1% (728 випадків). Хвороби слуху складають 14,9% (430 випадків), вібраційна хвороба – 7,3% (211 випадків).
Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розробленні кар’єрів – 83, 5% від загальної кількості професійних захворювань по Україні.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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