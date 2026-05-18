Вогнем вже знищено 5800 га нашого лісу

П`ятого травня внаслідок атаки рф сталася масштабна пожежа лісу, яка виникла на території Єлінського та Тихоновицького лісництв.
За останніми даними вогнем вже знищено 5800 га. Станом на дванадцяте травня повністю пожежу локалізувати не вдалося, адже територія, на якій вона виникла для гасіння недоступна. Цю інформацію «Променю» повідомила пресслужба філії «Північний лісовий офіс».
Локалізацією пожежі займається місцева лісова охорона. Наразі лісівники щодня працюють на доступній території і роблять все, щоб не допустити поширення вогню. Дозволена відстань для гасіння становить 20 км. Але лісівники дивляться по ситуації, по безпеці і приймають рішення вже безпосередньо на локації.
Для ефективнішої роботи залучаються пожежні автомобілі, трактори з дисковою бороною, трактори з плугами, водовозки. Також лісівники використовують ранцеві оприскувачі, лопати, сокири, «хлопавки».
Тракторам підприємства доводиться працювати під прикриттям засобів РЕБ через загрозу ударів.
Щоб вогонь не перекидався далі там, де це можливо, прокладаються мінералізовані смуги (до слова, їх уже прокладено на 129 км).
Країна-терорист робить все для того, аби знищити не тільки наші міста та села, але й навіть ліси. Адже займання сталося внаслідок ворожих скидів безпосередньо на території лісу.
Наразі найголовніше для лісівників максимально локалізувати пожежу аби вберегти від неї найближчі населені пункти.
Тетяна КОВТУН
Комментариев нет:
Отправить комментарий