Поліцейські затримали підозрюваного у збуті наркотиків

Співробітники сектору кримінальної поліції Корюківського районного відділу задокументували декілька фактів збуту наркотичних засобів, до яких причетний мешканець Сновська.
Поліцейські встановили, що 39-річний чоловік займався незаконним розповсюдженням особливо небезпечної речовини – солей Альфа-PVP.
У рамках кримінального провадження поліцейські провели комплекс оперативних заходів і зафіксували неодноразові факти збуту заборонених речовин.
У помешканні зловмисника правоохоронці провели санкціонований обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено речові докази, які підтверджують його причетність до злочинної діяльності. Вилучені матеріали направлені на експертне дослідження.
Слідчі поліції розслідують провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.
Досудове розслідування триває.
