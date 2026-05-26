вторник, 26 мая 2026 г.

Поліцейські затримали підозрюваного у збуті наркотиків

Співробітники сектору кримінальної поліції Корюківського районного відділу задокументували декілька фактів збуту наркотичних засобів, до яких причетний мешканець Сновська. 

Поліцейські встановили, що 39-річний чоловік займався незаконним розповсюдженням особливо небезпечної речовини – солей Альфа-PVP.

У рамках кримінального провадження поліцейські провели комплекс оперативних заходів і зафіксували неодноразові факти збуту заборонених речовин.

У помешканні зловмисника правоохоронці провели санкціонований обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено речові докази, які підтверджують його причетність до злочинної діяльності. Вилучені матеріали направлені на експертне дослідження.

Слідчі поліції розслідують провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.

