Чи можливе поширення хантавірусу в Україні?

В Україні щороку реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції. 

Зокрема, у 2025-му зафіксували збільшення випадків інфікування хантавірусами порівняно з попередніми роками. Зростання захворюваності почалося з червня і станом на жовтень сягнуло 160 випадків. Найбільше — 158 — припало на Сумщину, ще по одному хворому зареєстровано в Харківській і Чернігівській областях. Також у листопаді 2025 року хантавірус підхопив 58-річний мешканець Львівщини. Чоловік працював на ринку та переносив ящики зі складських приміщень. 

Підхопити вірус можна вдихнувши пил та інші дрібні частки, які утворюються з сечі, фекалій чи слини інфікованих диких гризунів — наприклад, мишей чи полівок. Також є ризик інфікуватися через шкіру або слизові оболонки, якщо вони пошкоджені і контактували з предметами, забрудненими виділеннями гризунів. Відомі випадки зараження через їжу, якщо до неї потрапив вірус. Найнебезпечніші періоди для інфікування — пізня весна, літо та осінь, коли люди активніше контактують з природою.

Симптомами хантавірусу є лихоманка, головний біль, нудота, біль у попереку, порушення сечовиділення. У тяжких випадках — кровотечі та ниркова недостатність.

Хантавіруси можуть спричиняти дві серйозні хвороби: геморагічну гарячку з нирковим синдромом та хантавірусний легеневий синдром. Обидві недуги мають важкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги.

Як вберегтися

Щоб вберегтися від хантавірусу радять уникати контактів з гризунами. Зокрема, не здіймати пил у старих або закинутих приміщеннях, а замість підмітання обрати вологе прибирання. Зберігати їжу у герметичних контейнерах, до яких не дістануться миші чи щурі. Дезінфікувати поверхні в приміщеннях, де бачили гризунів. Використовувати спиртовмісні або інші ефективні антисептики для обробки підлоги, столів та інших місць, де могли бути виділення цих тварин.

