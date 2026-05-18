Допоможемо маленькій дівчинці!

27 квітня родина Ірини Силенок почула страшний діагноз: у донечки, маленької дівчинки, якій лише 5 місяців, виявили агресивну злоякісну пухлину ока - ретинобластому, останньої стадії. Пухлина вже забрала її зір на правому оці.
Важко сказати, що батьки відчувають в цей момент. Здається, навіть повітря ламається від болю. Ми готові боротися до кінця і використати кожен шанс, щоб наша донечка жила та могла бачити цей світ.
Наш шанс - це лікування у Швейцарії, в місті Lausanne, у центрі Jules-Gonin. Але Швейцарія - надзвичайно дорога країна з дуже дорогою медициною. Тільки перший депозит в госпіталь складає 55 тисяч франків.
Часу обмаль, і нам дуже потрібна ваша допомога. Будемо щиро вдячні кожному за підтримку, допомогу та молитви. Усім бажаємо найціннішого - здоров’я.
Допомога Мирославі
Ціль: 10 000 000.
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/4omxdcF6QA
Номер картки банки: 4874 1000 2669 5927.
Від редакції. Просимо всіх долучитися
до цього збору. Крихітка – онучка нашого
Сергія Вадимовича Силенка.
Комментариев нет:
Отправить комментарий