12 травня, у день народження Флоренс Найтінгел, жінки, яка стала засновницею сестринської справи, відзначався День медсестер – представниць однієї з найважливіших професій, без якої в житті нікому не обійтися. Добрими, чуйними, професійними, незамінимими помічниками лікарів є всі медсестри нашої ЦРЛ, у числі яких Наталія Дрозд та Олена Костюченко (на фото). Так вважає не тільки очильниця медзакладу Ірина Якубовська, а всі, хто у ньому лікувався і лікується. Не по одному десятку літ трудяться ці медсестрички у тандемі з хірургами, несучи на своїх жіночих плечах усі тягарі нинішнього часу, увесь біль, з яким постійно хтось звертається. А звернень щодня дуже багато, складних, емоційних, іноді запізнілих, невиправданих у плані ігнорування свого здоров`я.
Пані Наталії і її колежанці пані Олені вдається виходити з кожної непростої ситуації гідно, вдається допомагати одужувати не лише медикоментозними засобами – своїм позитивом, теплим дотиком рук, сонцесяйною помішкою, словами, у змісті яких оптимізм, надія і віра у те, що все буде добре…
А ще, як сказала Наталія Дрозд: «Професія вимагає вміння любити життя і людей, має потребу у повній віддачі її величності медицині. Саме за таким принципом я і труджуся, саме так діють і всі мої колеги».
Комментариев нет:
Отправить комментарий