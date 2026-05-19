вторник, 19 мая 2026 г.

Лікують не лише пере­в`язками, мазями,уколами – теплом і віддачею

12  травня, у день народження Флоренс Найтінгел, жінки, яка стала засновницею сестринської справи, відзначався День  медсестер – представниць однієї з найважливіших професій, без якої в житті нікому не обійтися. Добрими, чуйними, професійними, незамінимими  помічниками лікарів є всі медсестри нашої  ЦРЛ, у числі яких Наталія Дрозд та Олена Костюченко (на фото). Так вважає не тільки очильниця медзакладу Ірина Якубовська, а всі, хто у ньому лікувався і лікується. Не по одному десятку літ трудяться ці медсестрички у тандемі з хірургами, несучи на своїх жіночих плечах усі тягарі нинішнього часу, увесь біль, з яким постійно  хтось звертається. А звернень щодня  дуже багато, складних, емоційних, іноді запізнілих, невиправданих  у плані ігнорування свого здоров`я.



Пані Наталії  і її колежанці  пані Олені вдається  виходити з кожної непростої ситуації гідно, вдається допомагати одужувати не лише медикоментозними засобами – своїм  позитивом, теплим дотиком рук, сонцесяйною помішкою, словами, у змісті яких оптимізм, надія і віра у те, що все буде  добре…

А ще, як сказала  Наталія Дрозд: «Професія вимагає вміння любити життя і людей, має потребу у повній віддачі її  величності  медицині. Саме за таким принципом я і труджуся, саме так  діють і всі мої колеги».

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)