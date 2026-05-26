Дитяча мрія стати лікарем у Анастасії Ткаченко здійснилася

Сімейній медицині Анастасія Ткаченко, сімейний лікар «Поліклініки моєї родини», присвятила тринадцять років життя. За цей період вона стала для більшості своїх пацієнтів не просто лікарем, а справжнім порадником, другом та людиною, яка завжди вислухає, дасть мудру пораду та підтримає і словом, і ділом.
Родом Анастасія Ткаченко з Ріпок. Стати лікарем жінка мріяла ще з дитинства, тим паче, що цією стежкою пішла і мати з сестрою. Щоправда, обидві стали медичними сестрами. Сама ж Анастасія дуже хотіла бути і хірургом, і акушером-гінекологом, але в підсумку обрала опановувати професію сімейного лікаря. Так, вступила до Київського медичного університету імені Богомольця.
До Сновська доля занесла її у 2013 році, коли вона приїхала до місцевої лікарні працювати за направленням. Саме тут вона зустріла свого майбутнього чоловіка і обоє вирішили будувати своє життя саме у маленькому Сновську. Анастасія Миколаївна продовжила працювати у місцевій лікарні у первинній ланці, а 2021 року перейшла трудитися у «Поліклініку моєї родини» (приватну лікарню,- Авт.).
– Розкажіть, з якими хворобами до Вас найчастіше звертаються пацієнти?
– Це серцево-судинні, інфекційні та онкологічні захворювання, а також психологічні розлади. Останнім часом майже всі хвороби людей пов`язані із нервовою системою. Воно й не дивно, адже ми зараз живемо в суцільному стресі. Безсонні ночі, звуки вибухів – це все дуже сильно впливає на наше ментальне та психологічне здоров`я.
До речі, нещодавно сімейні лікарі, і я в тому числі, пройшли курси MhGAP, які започаткувала перша леді країни Олена Зеленська. Там фахівців первинного контакту навчали вчасно розпізнавати тривожні стани, депресію, розлади сну та харчування, надавати першу психологічну допомогу й визначати потребу у профільному лікуванні.
– Зараз люди активно обговорюють унеможливлення отримувати направлення по телефону або через медичних сестер. Поясніть, наскільки ця інформація є достовірною.
– Дійсно, з 20 травня в країні скасовано дистанційне оформлення.
Тож отримати направлення до вузького спеціаліста «по телефону» або через повідомлення медсестрі без особистого огляду дійсно буде неможливим. Проте тут є і свої плюси. Одним із найголовніших є те, що інколи пацієнт просить направлення до одного вузького спеціаліста, а насправді йому потрібен зовсім інший. Лише після якісного огляду сімейним лікарем, обговорення всіх симптомів та проблем, можна зрозуміти, куди далі звертатися пацієнтові.
Отож, щоб отримати направлення до будь-якого вузького спеціаліста, пацієнтові слід спершу записатися до свого сімейного лікаря.
– Яка, особисто для Вас, найбільша складність у роботі?
– Для мене це введення даних до електронної системи. На це йде величезна кількість часу. Якщо раніше лікарі записували всю інформацію в картку та вели журнал запису пацієнтів, то зараз «паперової» роботи в рази побільшало. Адже в систему вводиться абсолютно вся інформація, що стосується пацієнта та його хвороби.
– А що подобається?
– У професії сімейного лікаря мені подобається абсолютно все. Це та справа, якою я хотіла займатися все життя. Мені подобається працювати в нашому дружному, спокійному колективі, подобається допомагати своїм пацієнтам. Дуже приємно бачити, як людина на твоїх очах розквітає, позбавляється хвороб та стає щасливою.
Два роки тому Анастасія Ткаченко опанувала ще одну спеціалість – лікаря УЗД. Тепер вона єдина в «Поліклініці моєї родини» робить УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози, органів малого тазу та сечовивідних шляхів. Це відбувається на платній основі.
Наразі у Анастасії Ткаченко зареєстровано 1781 пацієнт (максимальна кількість1800). Отож, ті, хто ще не заключили декларацію із сімейним лікарем або не визначилися до кого саме хотіли би потрапити, можуть записатися. Бо, як ми бачимо, місць залишилося менше двадцяти. Зробити це дуже просто – варто зателефонувати адміністраторам закладу або завітати до поліклініки особисто.
Розмовляла Тетяна КОВТУН
Фото автора
