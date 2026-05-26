Анастасія Біліченко славила Україну своїм талановитим декламуванням

Героїня наших попередніх публікацій Анастасія Біліченко гідно представила Україну і Австрію на Міжнародному конкурсі «Blooming Planet» і виборола 1 місце серед багатьох учасників фестивалю. Вітаємо батьків і Анастасію з цією вагомою перемогою і бажаємо їй нових злетів і перемог.
А читала наша юна землячка (мама Насті і її дідусь з бабусею уродженці Сновська) вірш Юлії Кострової «Звернувся Бог України», який повнився болем рідної землі за втраченими найкращими її синами, жеврів вірою у перемогу добра над злом, у світле майбутнє Вітчизни.
Журі Міжнародного фестивалю у Відні оцінило і авторку, і виконавицю, нагородивши незабутніми емоціями, незабутнім визнанням. І ми гордимося тобою, люба Настуне, твоїми рідними, твоїм вмінням любити, бути патріоткою, прикладом незламності духу юного покоління українців.
