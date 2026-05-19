Як студентська ініціатива стає силою змін

Студентство – це не лише про навчання, це час для формування активної громадянської позиції, відповідальності та лідерства. Коли молоді люди об’єднуються навколо спільної мети, вони здатні створювати проєкти, які виходять далеко за межі аудиторій і впливають на громаду, місто, а іноді – і на країну. У цьому процесі важливо не лише те, що саме змінюється, а й як змінюються самі учасники ініціатив. Вони вчаться співпраці, долають сумніви, розвивають навички комунікації та управління, а головне – усвідомлюють власну силу впливу. Саме так студентська ініціатива поступово перетворюється на реальну силу змін.
Ініціативним, небайдужим, цікавим до світу є Євгеній Аквілов, студент ДПТНЗ «Сновське вище професійне училище лісового господарства». Хлопець здобуває освіту за інтегрованою професією «Кухар, кондитер». За час навчання Євгеній виявив себе здібним студентом, а також активним учасником багатьох заходів. Він правомірно здобув визнання у середовищі студентства та обраний заступником президента училища. Виявляє неабиякі здібності в кондитерській справі. Зокрема, виробничу практику пройшов на базі ресторану «Візит», де отримав високу оцінку своєї фахової підготовки. Є одним із лідерів театрального гуртка в закладі.
Євгеній входить до складу Молодіжної ради «САМ» при Сновському міському голові, є активним учасником багатьох ініціатив. Так, у минулому році пройшов місячне стажування у відділі організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю міської ради. За час стажування хлопець ознайомився зі структурою та роботою міської ради, отримав практичний досвід у наданні адмінпослуг, долучився до підготовки інформаційних матеріалів.
Мав цікавий досвід як амбасадор JuniorS у проведенні зустрічі у форматі Walkie-Talkie, створеному спільно з ЮНІСЕФ UNICEF Ukraine, із акторкою театру та кіно Анною Кошмал. Розмова велась про шлях до улюбленого спорту, секрети здорового харчування, як досягти балансу в житті та успіхів у творчості, а також про способи підтримання ментального здоров’я у складні миті життя. Така бесіда стала для молоді важливим джерелом мотивації до ведення здорового способу життя, саморозвитку та турботи про власне емоційне благополуччя.
У команді від молодіжної ради САМ взяв участь у дослідницькому ідеатоні у межах проєкту «Молодіжна візія Чернігівщини». Цей захід відбувся у співпраці Молодіжної ради при Чернігівській обласній державній адміністрації, Департаменту сім’ї молоді та спорту та Обласного молодіжного центру в межах проєкту, що реалізується ГО «Покоління Ю» за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції. Учасники мали змогу висловити думку про стан справ молоді Чернігівщини, напрацювати можливі вектори розвитку. Напрацювання цієї зустрічі стануть частиною Молодіжної візії Чернігівщини та будуть враховані під час реалізації цільової обласної програми «Молодь Чернігівщини на 2026-2030 роки». Також Євгеній є частим учасником інших робочих зустрічей молодіжних працівниць і працівників центрів та просторів Чернігівщини на базі Чернігівського обласного молодіжного центру, зокрема, за участі представників Асоціації молодіжних центрів України.
У цьому році студент став активним учасником заходу «Безпечний інтернет для України: досвід дітей» (28 березня, м. Київ). Цей захід реалізовувався в межах розробки Національної стратегії онлайн-безпеки дітей України за підтримки Save the Children in Ukraine (Save the Children, Швеція) і охопив учасників з Київської, Волинської, Житомирської, Херсонської, Чернігівської областей. Учасниками стали діти і молодь, які активно працюють та занурені в теми онлайн-безпеки, розпізнавання фейкової інформації та протидії вербуванню, об’єднані спільною метою – зробити цифровий простір безпечнішим для дітей і молоді. Учасники змістовно обговорили цілі Національної стратегії онлайн-безпеки дітей України.
Женя ініціював участь студентів, викладачів та інших зацікавлених осіб у підтримці діяльності БФ «Щаслива лапа». За підтримки викладачки училища Катерини Олійник та адміністрації закладу освіти у грудні минулого року було організовано zoom-зустріч зі студентами та залучено їх до благодійної акції «Допомога», яка була спрямована на підтримку безпритульних тварин та формування відповідального й гуманного ставлення до них. У результаті проведення акції зібрано кошти, які були спрямовані на безпосередню допомогу тваринам.
Євгеній залучався до заходів, що проводяться Громадською організацією «ЛАМПА» в межах проєкту «Багатосекторальна гуманітарна допомога вразливим внутрішньо переміщеним особам, особам, які повернулися, та іншим постраждалим від конфлікту людям в Україні, які проживають у прифронтових районах і районах, які постраждали від триваючих обстрілів», а також у діяльності Творчого хабу від громадського об’єднання «Майстри Сновщини», що діє на базі міського Будинку культури.
Є учасником інших заходів в місті та області, залучає дітей та молодь до активностей громадянського суспільства, ставав волонтером для практичної підтримки донорів крові на благо військовослужбовців та інших постраждалих.
Слід відзначити, що Женя значною мірою черпає сміливість і особистісну стійкість від свого батька – пана Володимира, який уже 25 років працює в 8-й Державній пожежно-рятувальній частині м. Сновськ. Цього року його батька було відзначено Подякою Державної служби України з надзвичайних ситуацій за сумлінну службу та вагомий внесок у справу цивільного захисту.
У своєму житті Євгеній керується принципом і радить молоді: «Шукайте нових себе, цінуйте, ким ви були вчора, та прагніть вдосконалюватись кожен день, роблячи це ключем до власного успіху».
Особиста ініціатива Євгенія є яскравим прикладом того, як активна громадянська позиція, небайдужість і прагнення до саморозвитку здатні перетворюватися на реальну силу позитивних змін. Завдяки участі у молодіжних, волонтерських та соціальних проєктах він не лише вдосконалює власні професійні й лідерські якості, а й мотивує інших до активної участі в житті громади. Саме така молодь формує майбутнє суспільства, у якому відповідальність, взаємопідтримка та ініціативність стають важливими життєвими цінностями.
Для всіх, хто прагне опанувати професію та реалізувати свої можливості, інтереси й творчі здібності, Сновське вище професійне училище лісового господарства гостинно відчиняє свої двері.
На базі Сновського ВПУЛГ можна здобути наступні сучасні професії:
на базі 9 класів: озеленювач, лісник, єгер (3 роки навчання); штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (3 роки навчання); кухар, кондитер (3 роки навчання);
верстатник деревообробних верстатів, столяр (3 роки навчання);
на базі 11 класів: лісник, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорія А1, А2 (1,5 роки навчання); кухар (1 рік навчання); верстатник деревообробних верстатів, столяр (1,5 роки навчання); штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (1,5 роки навчання).
Здобувачі освіти, які отримали диплом кваліфікованого робітника, мають змогу продовжити навчання та отримати диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями H4 «Лісове господарство» або G13 «Харчові технології».
З питань вступу можна звертатись за адресою: м.Сновськ, вул. Бульварна, 5; або за телефоном: (04654)2-18-54, 2-31-98.
Забаровська С.М., викладачка
ДПТНЗ «Сновське вище професійне училище лісового господарства»
Комментариев нет:
Отправить комментарий