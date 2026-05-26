Чернігівщина вкотре зазнала обстрілів

Протягом минулих трьох днів ворог обстрілював Корюківську, Менську, Сновську, Холминську громади.
У Холмах окупанти вкотре атакували об’єкт критичної інфраструктури, що призвело до пожежі. На Менщині через ворожі обстріли загорілися приватні будівлі у Городищі, сталася пожежа на сільськогосподарському підприємстві в Мені. Двоє людей звернулися до лікарні з травмами.
Прикордоння району найбільше страждає від обстрілів. Під артобстрілом була Хрінівка на Сновщині. Зафіксовані неодноразові обстріли Корюківської громади – сіл Шишківка, Прибинь, Перелюб, де всюди є пошкодження людських осель, будівель, транспортних засобів. Є постраждалі. Так, у неділю, 17 травня, через бойові дії з боку росіян зайнялося обійстя та авто місцевих жителів у Перелюбі. По меддопомогу звернулися 50-річна жінка та її 24-річний син, які отримали опіки та акубаротравми. Наразі 98 мешканців Шишківки, яка потерпає від постійних обстрілів, покинули свої домівки. Загалом по Корюківському району 120 людей протягом минулого тижня переїхали через війну у відносно безпечні місця.
18 травня ввечері ворог атакував реактивними «геранями» Чернігів. Два вибухи. Було влучання на території підприємства - спалахнув бензовоз. Другий удар прийшовся по житловому сектору. Пошкоджені будинки і легковик. Постраждала 84-річна жінка і 58-річний чоловік.
Близько 10 ранку 19 травня росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук. Під ударом - одне із підприємств. Пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка. На жаль, уже зараз відомо про 4 загиблих людей. Серед них 15-річна дитина.
20 травня FPV-дрон вдарив по території лісництва на Сновщині. Було влучання по об`єкту зв`язку.
Поблизу селища Камка виявили фрагменти ракети Р-60 класу «повітря–повітря». Під час радіаційної розвідки рівень гамма-випромінювання біля уламків становив 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний фон. Дослідження показали, що у бойовій частині ракети містилися елементи зі збідненого урану — Уран-235 та Уран-238.
