Надійна підтримка

Городнянське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області виконує свої функції на території Городнянського та Сновського районів і в повній мірі забезпечує реалізацію державної політики у сферах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; надає матеріальне забезпечення, страхові виплати та соціальні послуги відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; займається профілактикою нещасних випадків; здійснює перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам; контролює використання роботодавцями та застрахованими особами коштів фонду; аналізує та прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску.
Відділення турбується про працюючих та тих людей (членів їх сімей), які в результаті отриманих на виробництві травм або професійних захворювань втратили працездатність (годувальника).
Сьогодні в Реєстрі застрахованих осіб по Городнянському відділенню на обліку перебувають 1928 страхувальників, в тому числі 723 юридичних та 1206 фізичних осіб. На обліку перебувають 129, а страхові виплати отримують 137 осіб. Серед них 13 переселенців із зони АТО, осіб з інвалідністю І групи – 1, ІІ групи – 23, ІІІ групи – 65; не визначені, як особи з інвалідністю - 48, утриманці – 8 осіб. Усі вони в повному обсязі отримують належні страхові виплати, а також відшкодування на медичну і соціальну реабілітацію.
У 2019 році збільшення кількості листків непрацездатності відбулося по невиробничих травмах на 11,0%, в днях непрацездатності на 31,9%, по догляду за хворою дитиною склало 5,6%, при кількості днів непрацездатності – 2,3%. Сума матеріального забезпечення по відділенню збільшилась на 21,4%.
Нагадуємо застрахованим особам про те, що при оформленні листків непрацездатності необхідно правильно вказувати місце роботи, адресу та особисті дані; він не є дійсним при допущенні більше двох виправлень. Просимо вчасно надавати листки непрацездатності на підприємство чи роботодавцю для своєчасного оформлення документів та подання до відділення.
При аналізі листків непрацездатності по всіх закладах охорони здоров’я на підзвітній території, проводилась робота щодо упередження виплат неправомірних сум при прийомі заяв-розрахунків від страхувальників. За 2019 рік було виявлено порушень на суму 12938,27 грн. по 68 особах.
У поточному році по відділенню зареєстровано 2 нещасних випадки на виробництві (по Сновському району) та 2 природні смерті на виробництві, що відповідає рівню минулих років.
Спеціалісти відділення, на підставі проведеного аналізу, звернулись до керівників підприємств, у яких збільшилась кількість хворих. Їм рекомендовано звернути увагу на умови праці та надали ряд пропозицій щодо їх поліпшення.
Юлія ЩИГЛЕВСЬКА.
Начальник Городнянського відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України в Чернігівській області.
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