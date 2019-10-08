Майже 8 тис. осіб з інвалідністю отримали санаторно-курортне лікування за кошти Фонду

За оперативними підсумками упродовж трьох кварталів 2019 року санаторно-курортним лікуванням за кошти Фонду соціального страхування України було забезпечено 7 793 особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва.
Потерпілому, якому висновком МСЕК визначена потреба в санаторно-курортному лікуванні, для проходження лікування за кошти Фонду необхідно звернутись до відділення ФССУ за місцем зберігання його справи про страхові виплати та подати такі документи:
- заяву встановленої форми;
- висновок МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні;
- довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою № 070/о (термін дії довідки 12 місяців з дати видачі);
- індивідуальну програму реабілітації (за наявності);
- копію паспорта потерпілого та особи, яка його супроводжує, якщо таку потребу визначено висновком МСЕК.
Зазначимо, особи з інвалідністю мають право самостійного вибору санаторно-курортного закладу для проходження лікування. На офіційному вебсайті Фонду розміщено інформаційний перелік санаторно-курортних закладів у розрізі регіонів, місцерозташування та профілів санаторно-курортного лікування, за якими надаються послуги потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Перелік доступний за посиланням www.fssu.gov.ua у розділі «Оголошення».
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю у поточному році здійснюється у разі перебування потерпілих на обліку та в межах запланованої у попередньому році кількості осіб, що надали відповідні заяви на 2019 рік. Фінансування здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду, кошторисів органів Фонду на поточний рік та в межах фінансових можливостей Фонду на ці цілі.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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