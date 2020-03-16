План фінансування за січень виконано Фондом на 100%

Фонд соціального страхування України направив на фінансування страхових виплат, матеріального забезпечення та медико-соціальних послуг за січень понад 1,9 млрд гривень. Видаткова частина виконана на 100% згідно плану.
Так, на оплату допомог по тимчасовій втраті працездатності (лікарняні), по вагітності та пологах і на поховання Фонд направив 1 188 млн грн, на страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей – 624 млн грн і на фінансування медичних та соціальних послуг – майже 23 млн грн.
На виплату матеріального забезпечення працюючим і страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх родин) направляються всі наявні ресурси по мірі надходження частки від ЄСВ у розмірі 9,5727% на рахунок Фонду.
Нагадаємо, відповідно до бюджету Фонду на цей рік, на матеріальне забезпечення та соціальні послуги загалом заплановано направити 17,32 млрд грн. На страхові витрати потерпілим на виробництві і членам їх родин Фонд направить – 9,775 млрд грн, на страхові витрати на медичну і соціальну допомогу – 0,577 млрд грн.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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