Кількість нещасних випадків у січні-лютому зменшилась на 30%

За перші два місяці 2020 року Фонд соціального страхування України зареєстрував 596 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві. З них 66 – зі смертельним наслідком.
Кількість страхових нещасних випадків за цей період порівняно з січнем–лютим минулого року зменшилась на 30%, або 255 потерпілих (з 851 у 2019 році до 596 у 2020 році). Кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 2,9%, або 2 особи (з 68 у 2019-му до 66 у 2020 році).
Для зазначених потерпілих за час тимчасової непрацездатності, пов’язаної з виробництвом, Фонд компенсує втрачений заробіток (оплата за лікарняними).
У разі встановлення їм стійкої часткової чи повної втрати працездатності, Фондом буде призначено одноразову допомогу, максимальний розмір якої на сьогодні становить 35,7 тис. грн. А також щомісячні страхові виплати, розмір яких залежить від ступеня втрати працездатності та середньої заробітної плати постраждалого. Середній розмір такої виплати у січні-лютому 2020 року склав 3,46 тис. проти 3,2 тис. за той же період 2019 року, що більше на 8,5%.
Крім того, у разі смерті потерпілого Фонд профінансує надання одноразової допомоги та щомісячних виплат для родин померлих та осіб, які перебували на їх утриманні. Для членів сімей розмір одноразової допомоги з 01 січня 2020 року складає 210,2 тис. гривень, для утриманців – 42,04 тис. гривень (станом на 01 січня 2019 року ці виплати складали 192,1 тис. грн та 38,4 тис. грн відповідно).
Також потерпілі на виробництві мають право на: лікування за рахунок коштів Фонду в закладі охорони здоров’я, враховуючи оперативні втручання; забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення упродовж усього періоду до відновлення працездатності; подальшу медичну реабілітацію; санаторно-курортне лікування; медичний і постійний сторонній догляд тощо.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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