Щомісячні страхові виплати за лютий профінансовано для 205,2 тис. потерпілих

Фонд соціального страхування України профінансував надання щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей за лютий 2020 року у повному обсязі. Виплати отримали 205,2 тис. осіб, з яких потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або профзахворювань майже 195,6 тис. осіб і членів їх родин – понад 9,6 тис. осіб.
З початку року на фінансування цих виплат Фонд направив 1,3 млрд гривень.
Право потерпілого на отримання такої допомоги настає з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Щомісячна страхова виплата встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму. Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум.
Нагадаємо, що з січня 2020 року потерпілі на виробництві та члени їх сімей, які є внутрішньо переміщеними особами, отримують страхові виплати на загальних підставах – за місяць, у якому здійснено нарахування, виплати фінансуються на початку наступного за ним місяця. Зазначимо, з 2014 по 2019 роки фінансування страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб здійснювалось Фондом авансовим платежем.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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