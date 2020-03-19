Оформлення договорів на проходження реабілітації і санаторно-курортного лікування призупинено з 19 березня

З 19 березня на період встановленого карантину тимчасово призупинено укладення тристоронніх договорів для проходження реабілітаційного лікування працюючими, а також медичної реабілітації і санаторно-курортного лікування потерпілими на виробництві за кошти Фонду соціального страхування України. Крім того, буде проведена робота щодо перенесення термінів заїздів по санаторно-курортних путівках, виданих потерпілим.
Рішення прийнято з метою запобігання поширенню COVID-19 і недопущення ризику зараження застрахованих осіб і осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації заходів із протидії пандемії.
Зазначимо, наразі у санаторно-курортних закладах на лікуванні за рахунок коштів Фонду знаходиться близько 1000 осіб. Безпечне повернення зазначених осіб додому знаходиться під особистим контролем керівників відповідних обласних управлінь виконавчої дирекції Фонду, вживаються всі необхідні заходи із залученням органів місцевого самоврядування.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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