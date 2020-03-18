Перелік страхових випадків, за якими передбачено надання матеріального забезпечення Фондом соціального страхування України, було розширено на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення COVID-19. Про це директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Дума повідомила сьогодні під час брифінгу МОЗ України щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
«Право на компенсацію втраченого заробітку від Фонду тепер мають усі працюючі на період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом. Це важливий крок для забезпечення соціального захисту наших громадян у час, коли вони найбільше потребують цієї підтримки», – зазначила Олена Дума.
Допомога від Фонду за цим страховим випадком складе 50% від середньої заробітної плати застрахованої особи незалежно від тривалості страхового стажу та буде фінансуватись, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п'ять днів оплачуються за рахунок коштів роботодавця). Виплати здійснюються Фондом на підставі виданого застрахованій особі листка непрацездатності.
«Потреба мінімізувати контакти сьогодні нагальна, тож ще більшої актуальності набуває впровадження електронних лікарняних. Завдяки плідній співпраці із Офісом Президента, Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я та Пенсійним фондом України запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності знаходиться на фінальному етапі. Процедура отримання лікарняних буде спрощена і стане прозорою», – говорить Олена Дума.
Зміни внесено відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», який Верховна Рада України прийняла сьогодні, 17 березня. Зміни набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування закону.
Наведені виплати здійснюються Фондом у разі самоізоляції під меднаглядом або перебування в лікарні у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення COVID-19, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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