Фонд направив 65,7 млн грн на фінансування лікарняних по догляду за хворими дітьми

За січень 2020 року Фонд соціального страхування України профінансував допомогу з тимчасової втрати працездатності по догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі, за хворими дітьми до 14 років, для 28 814 застрахованих осіб. Сума виплат за цим напрямом склала 65,7 млн гривень.
Загалом у минулому місяці працюючі українці доглядали за хворими дітьми або членами родини 224 372 календарних дні. Середньоденний розмір допомоги від Фонду склав 292,97 грн.
Зазначена допомога фінансується Фондом, починаючи з першого дня здійснення догляду за хворим членом сім’ї. Її розмір обчислюється на загальних підставах і складає від 50% середньої заробітної плати застрахованої особи (якщо стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років або за наявності пільг).
Надання допомоги з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше 14 календарних днів. А в разі стаціонарного лікування – за весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом із хворою дитиною. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї виплачується не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більш ніж за сім календарних днів.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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