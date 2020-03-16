Фонд компенсує українцям втрачений заробіток за час лікування гострих респіраторних хвороб

У випадках встановлення лікарем закладу охорони здоров’я тимчасової непрацездатності, зокрема, при виявлені симптомів гострого респіраторного захворювання, підозрі на COVID-2019, Фонд соціального страхування України профінансує надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності, яка компенсує застрахованій особі втрачений за час лікування заробіток.
Розмір виплат за лікарняними залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Цей вид матеріального забезпечення виплачується Фондом, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання або встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).
Крім того, у разі хвороби дитини до 14 років для особи, яка здійснюватиме догляд за нею вдома або в умовах стаціонару, Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток, починаючи з першого дня догляду. Водночас звертаємо увагу, що законодавством не передбачено надання Фондом допомоги по догляду за дітьми, які не є хворими та знаходяться вдома з причин накладеного карантину.
У залежності від страхового стажу розмір допомоги складає:
1) 50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;
2) 60% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4) 100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років;
5) 100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства, у тому числі, постраждалим учасникам Революції Гідності за страховими випадками, які настали з 25.07.2018.
Для отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду застрахована особа має передати отриманий листок непрацездатності роботодавцю. Для надання працівнику матеріального забезпечення роботодавцем заповнюється заява-розрахунок за встановленою формою і передається до робочого органу Фонду в паперовому або електронному вигляді.
Звертаємо увагу на важливості дотримання заходів обережності та санітарно-гігієнічних норм з метою протидії поширенню випадків гострих респіраторних хвороб, зокрема, спричинених коронавірусною інфекцією.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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