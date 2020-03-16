Рекомендації щодо протидії поширенню коронавірусу

З метою протидії поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією, рекомендуємо працівникам та відвідувачам виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів дотримуватися заходів обережності та санітарно-гігієнічних норм.
Як захиститися від інфікування:
ü уникайте близького контакту з тими, хто має гарячку або кашель;
ü не торкайтеся обличчя немитими руками;
ü часто мийте руки з милом чи обробляйте дезінфекційними засобами;
ü під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктем чи одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та вимийте руки;
ü не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;
ü варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними дезінфекційними засобами.
Як запобігти поширенню інфекції:
ü якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря;
ü якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя (її слід регулярно заміняти/знезаражувати);
ü якщо ви відвідували країни, де зафіксовано випадки COVID-19, і протягом 2 тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться по медичну допомогу;
ü необхідно дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина;
ü обмежити проведення та участь в культурно-масових заходах, уникайте місць масового скупчення людей.
Більш детальні рекомендації Міністерства охорони здоров’я України для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV
Відповіді на основні питання щодо коронавірусу: http://covid19.com.ua/
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий