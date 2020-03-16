Особливості видачі та оплати листка непрацездатності під час дії карантину

В умовах накладення карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності, який передбачений розділом 5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455.
Отримати лікарняний у зв’язку з відстороненням від роботи під час карантину можуть особи, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, якщо:
ü ці особи були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями;
ü у разі неможливості здійснення тимчасового переведення цих осіб за їх згодою на іншу роботу, не пов'язану з ризиком поширення інфекційних хвороб.
В такому випадку листок непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючим лікарем згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної СЕС.
Принагідно нагадуємо, що якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.
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