Роботодавцям рекомендовано подавати заяви на оплату лікарняних і звіти дистанційно

Охоплення електронним документообігом по заявам-розрахункам, на підставі яких Фонд соціального страхування України здійснює фінансування матеріального забезпечення, на сьогодні сягає вже понад 65%. З метою протидії поширенню COVID-19, рекомендуємо страхувальникам (роботодавцям) на час карантину надавати перевагу дистанційній формі подачі документів до Фонду.
Можливість подання заяв-розрахунків і повідомлень про виплату коштів застрахованим особам в електронному вигляді була впроваджена з 01 жовтня 2018 року, також у електронному вигляді роботодавці мають можливість подати щоквартальний звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів.
Для подання до Фонду електронних документів із застосуванням електронного підпису/печатки страхувальники мали укласти відповідний договір. Клієнтське спеціалізоване програмне забезпечення для створення та подання електронних документів роботодавець обирає самостійно.
Нагадаємо, фінансування матеріального забезпечення, у тому числі допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними) та допомоги по вагітності та пологах, здійснюється Фондом на підставі прийнятої від роботодавця заяви-розрахунку.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування Україниwww.fssu.gov.ua
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