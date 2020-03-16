Урядом прийнято рішення про запобігання поширенню коронавірусу

На засіданні Кабінету Міністрів України 11 березня 2020 року було прийнято постанову № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».
Відповідно до зазначеного рішення Уряду з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції та вжиття заходів упередження ризиків зараження цією хворобою керівникам управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в областях та місті Києві і їх відділень рекомендовано встановити тимчасове обмеження на проведення та участь працівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду у масових заходах (наради, семінари, конференції тощо), їх службові відрядження, запровадити дистанційні форми проведення прийому громадян (відвідувачів) засобами телефонного та електронного зв’язку.
Також працівникам системи Фонду необхідно дотримуватись санітарно-гігієнічних норм та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо зменшення впливу та передавання інфекції та дій при наявності симптомів гострого вірусного захворювання.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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