Олена Дума: Фонд знаходиться на передовій у забезпеченні захисту працюючих в період пандемії

Термінові заходи з протидії поширенню COVID-19, організацію роботи Фонду соціального страхування України в умовах накладеного карантину, механізми дистанційних звернень застрахованих осіб і кадрові рішення на виконання антикорупційного законодавства сьогодні, 19 березня, обговорили на селекторній нараді під головуванням директора виконавчої дирекції Фонду Олени Думи.
Участь у нараді взяли заступники директора та керівники управлінь виконавчої дирекції Фонду, начальники управлінь в областях і місті Києві.
«Фонд соціального страхування України – один із органів, який сьогодні знаходиться на передовій, адже на нас покладено пріоритетну функцію забезпечення соціальними гарантіями саме тих осіб, які прямо постраждали від пандемії. Це, у першу чергу, працівники, які захворіли на COVID-19, а також особи, зайняті обслуговуванням населення, самоізольовані під медичним наглядом і в спеціалізованих закладах охорони здоров’я. Крім того, Фонд продовжує реалізацію виплат за соціальним страхуванням за загальними страховими випадками. Під нашою опікою 12 мільйонів людей, і зараз ми маємо мобілізувати зусилля всіх органів Фонду, щоб зробити нашу роботу ефективною», – говорить Олена Дума.
Присутні отримали інструкції та рекомендації щодо організації ефективного функціонування системи соціального страхування у період дії карантину на рівні регіональних управлінь та їх відділень, часткового запровадження дистанційної форми роботи, а також забезпечення реалізації прав працюючих на компенсацію втраченого заробітку за лікарняними листками, фінансування декретних і страхових виплат.
Було акцентовано на обов’язковому дотриманні та реалізації превентивних заходів, які можуть запобігти і спинити поширення коронавірусної інфекції. Керівники регіональних управлінь надали інформацію щодо стану виконання заходів з протидії COVID-19.
Обговорено можливість дистанційного звернення застрахованих осіб до управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях і місті Києві та їх відділень, надано відповідні рекомендації.
Під час наради було повідомлено про звільнення:
Якиміва І.М., в.о. начальника управління виконавчої дирекції Фонду в Івано-Франківській області, згідно з п.4 ст. 41 Кодексу законів про працю України, п.6 частини першої ст.29 та частиною другою ст.34 Закону України «Про запобігання корупції».
Олійника М.П., в.о. начальника управління виконавчої дирекції Фонду у Вінницькій області, згідно з п.4 ст. 41 Кодексу законів про працю України, п.6 частини першої ст.29 та частиною другою ст.34 Закону України «Про запобігання корупції».
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий