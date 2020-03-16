Консультації щодо особливостей оплати Фондом лікарняних під час карантину можна отримати на Гарячій лінії Фонду

Карантин є окремим страховим випадком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», тож на час його дії працює особливий порядок видачі листків непрацездатності, які фінансуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Зазначений порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, визначено відповідною Інструкцією, затвердженою наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455.
Ø Детальні консультації щодо особливостей оплати Фондом лікарняних на період карантину можна отримати за телефоном Гарячої лінії Фонду: 0-800-501-892 або +38 (044) 206-14-70.
Ø Перелік контактів, де можна дізнатись точну інформацію про COVID-19:
· Міністерство охорони здоров'я України, гаряча лінія: 0-800-505-201
· Центр Громадського здоров’я МОЗ України, телефон: +38 (044) 425-43-54
· Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238-16-57,
· телефони: +38 (044) 238-16-57, +38 (044) 238-18-88
· Веб-ресурс «ДРУГ» МЗС України (для реєстрації українців, які перебувають у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян COVID-19), телефон: +38 (044) 238-16-57
· 1545 Урядовий контактний центр
· 1677 Контакт-центр НСЗУ
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