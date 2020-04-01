Як ЗОШ №1 вчить та перевіряє знання дітей попри дистанцію?

Карантин – не канікули
Усі навчальні заклади в Україні тимчасово призупинили свою роботу через поширення коронавірусу COVID-19. Школи, коледжі, ВНЗ тепер працюють у віртуальному просторі. Учні та студенти «відвідують» навчальні заняття тепер, увімкнувши комп’ютери. Не стала виключенням у запровадженні дистанційної освіти і найбільша школа в районі ЗОШ №1, де навчання віддалено почалось з 16 березня.
Звісно, для того, щоб вимушена перерва для учнів не стала прогалинами у навчанні, потрібно повноцінно та організовано налагодити процес дистанційної освіти. Нова директорка Алла Єрмоленко поділилась принципами, якими колектив школи керується у роботі, та розповіла про певні труднощі, з якими також доводиться працювати.
Дистанційне навчання – результат старань кожної конкретної школи та конкретного вчителя, зокрема. Адже їм для цього потрібно швидко перебудувати свою роботу, а дітям стати гнучкішими у процесі навчання. Для цього потрібно мати доступ до якісного інтернету і техніку. Але і це не все - нею потрібно вміти користуватись. Процес навчання педколективу роботі з комп’ютерною технікою додався до обов’язків викладачки інформатики Ольги Гаврилець. Заступниця з навчально-виховної роботи завжди на зв’язку та допомагає колегам у вирішенні складних завдань. Для навчання дітей створена спеціальна платформа, на якій розміщені кейси із переліком предметів (для кожного класу своя окрема папка), де знаходяться і відеоуроки, і презентації, і електронні джерела, та, звісно, завдання для самостійного опрацювання.
Алла Олександрівна Єрмоленко на посаді директора з 2 березня. Кандидат педагогічних наук, має 25 років педагогічного стажу. Це перший директор, який був обраний за результатами конкурсу, який проходив у декілька етапів. Це тестування, виконання ситуаційних завдань та презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Найперше, з чим довелося працювати новому директору – господарча частина школи. Вирішення проблем із каналізацією, різні види ремонтних робіт, багато аспектів доводилось контролювати, аби зробити навчальний процес ще більш комфортним. Добре, що Управління освіти одразу відгукнулось, і проблемні питання були вирішені. Щодо планів на майбутнє, то їх багато і вони здійсненні. Почали втілювати проєкт коворкінг-школи, але на заваді став карантин...
– Свої заняття педагоги можуть проводити у будь-якій формі. Працюють за індивідуальним графіком та в індивідуальному порядку. Ми старалися налагодити навчальний процес так, щоб комфортно було усім, аби діти не були перевантажені, але водночас і здобували нові знання. Основою ефективного дистанційного навчання вважаю самоорганізацію учнів. Підсилити їхню мотивацію до навчання може батьківський контроль, але хочу сказати, що діти, які працювали на уроках у школі, старанні і на віддаленій формі навчання. На підготовку до заняття в середньому потрібна година. Зрозуміло, що для кожного окремого вчителя час може варіюватись в залежності від рівня володіння технічними засобами та складністю матеріалу тощо. Щодо самої платформи, то вона спочатку була створена для учнів 5-11 класів, зараз працюють і початкові. У вайбер-групах завжди можна проконсультуватись з класним керівником. Дистанційно продовжують працювати і практичний психолог школи, і гуртки, - розповіла Алла Олександрівна.
У школі (єдина в районі) створений кабінет реабілітації для дітей з особливими потребами. Функціонує він з осені і займаються в ньому дві дитинки. Для них створена окрема програма, а уроки включені у розклад (замість фізкультури). Заняття проводить вчитель Ярослав Бондаревський. Найближчим часом за сприяння депутатської допомоги планується придбати туди масажний стілець та столик.
Директорка говорила також і про колектив, який швидко зреагував на обставини та налагодив з учнями дистанційну співпрацю, займається організаційно-методичною роботою, працює над самоосвітою. Згуртованість та відповідальність – запорука успіху у будь-якій справі, а коли додається ще і креативність, то результат відмінний. Заступник з виховної роботи Ярослав Бондаревський разом із заступницею з навчально-виховної роботи Ольгою Гаврилець втілили у життя челендж «5 челендж» та флешмоб «Вдома так вдома». Ідея першого полягає у тому, що кожного тижня учням для повторення пропонуються 3 фізичні вправи, які потрібно повторити 5 разів, завдяки яким діти можуть набратися енергії на весь день. Приємно, що досвід Сновської школи переймають вчителі не тільки з інших районів, але й областей. Флешмоб «Вдома так вдома» спрямований на те, аби показати, що навіть під час карантину не варто сумувати. Учасники демонструють, як саме вони проводять свій вільний час. Приклад показали і вчителі, і директор, а учні, у свою чергу, його активно підтримали. Загалом, у стінах школи відбувається велика кількість конкурсів та різних видів змагань.
Наприкінці розмови Алла Олександрівна розповіла про плани на майбутнє та невеличку мрію усіх освітян ЗОШ №1. Вона проста та здійсненна – поповнення матеріально-технічної бази. Звісно, для цього подаються проєкти за різними напрямками школи. Сподіваємось, що вони отримають реалізацію найближчим часом.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
У лютому відбувались обласні олімпіади з історії, української та російської мов, біології. Учні школи отримали також 2 дипломи МАН (Мала академія наук), різноманітних районних конкурсів. Всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл-Джура» запланована на травень, а туристичний зліт (у квітні) відмінили. Педагоги працюють над використанням новітніх технологій у навчанні, а діти, в свою чергу, не лінуються і показують достойні результати.
Всього в школі здобувають освіту 584 учні. Першачків минулоріч набрали 2 класи: 1-А – 25 учнів, у 1-Б – 26. У 9-А навчається 22 школярі, а у 9-Б – 26. Випускний клас один і нараховує 26 учнів. У прийдешньому році очікують також набрати два десяті класи.
У їдальні школи харчується 502 дитини (137 безкоштовно та 365, відповідно, за кошти батьків). Оплата перераховується на рахунок Управління освіти. Алла Олександрівна наголошує на тому, що з усіма питаннями (з приводу харчування зокрема) можна звертатись до неї особисто. Хоча школа і не п’ятизірковий ресторан, але зауваження батьків завжди приймаються для розгляду і знаходиться оптимальний варіант. Бо мова йде про самопочуття та здоров’я дітей.
Усі навчальні заклади в Україні тимчасово призупинили свою роботу через поширення коронавірусу COVID-19. Школи, коледжі, ВНЗ тепер працюють у віртуальному просторі. Учні та студенти «відвідують» навчальні заняття тепер, увімкнувши комп’ютери. Не стала виключенням у запровадженні дистанційної освіти і найбільша школа в районі ЗОШ №1, де навчання віддалено почалось з 16 березня.
Звісно, для того, щоб вимушена перерва для учнів не стала прогалинами у навчанні, потрібно повноцінно та організовано налагодити процес дистанційної освіти. Нова директорка Алла Єрмоленко поділилась принципами, якими колектив школи керується у роботі, та розповіла про певні труднощі, з якими також доводиться працювати.
Дистанційне навчання – результат старань кожної конкретної школи та конкретного вчителя, зокрема. Адже їм для цього потрібно швидко перебудувати свою роботу, а дітям стати гнучкішими у процесі навчання. Для цього потрібно мати доступ до якісного інтернету і техніку. Але і це не все - нею потрібно вміти користуватись. Процес навчання педколективу роботі з комп’ютерною технікою додався до обов’язків викладачки інформатики Ольги Гаврилець. Заступниця з навчально-виховної роботи завжди на зв’язку та допомагає колегам у вирішенні складних завдань. Для навчання дітей створена спеціальна платформа, на якій розміщені кейси із переліком предметів (для кожного класу своя окрема папка), де знаходяться і відеоуроки, і презентації, і електронні джерела, та, звісно, завдання для самостійного опрацювання.
Алла Олександрівна Єрмоленко на посаді директора з 2 березня. Кандидат педагогічних наук, має 25 років педагогічного стажу. Це перший директор, який був обраний за результатами конкурсу, який проходив у декілька етапів. Це тестування, виконання ситуаційних завдань та презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Найперше, з чим довелося працювати новому директору – господарча частина школи. Вирішення проблем із каналізацією, різні види ремонтних робіт, багато аспектів доводилось контролювати, аби зробити навчальний процес ще більш комфортним. Добре, що Управління освіти одразу відгукнулось, і проблемні питання були вирішені. Щодо планів на майбутнє, то їх багато і вони здійсненні. Почали втілювати проєкт коворкінг-школи, але на заваді став карантин...
– Свої заняття педагоги можуть проводити у будь-якій формі. Працюють за індивідуальним графіком та в індивідуальному порядку. Ми старалися налагодити навчальний процес так, щоб комфортно було усім, аби діти не були перевантажені, але водночас і здобували нові знання. Основою ефективного дистанційного навчання вважаю самоорганізацію учнів. Підсилити їхню мотивацію до навчання може батьківський контроль, але хочу сказати, що діти, які працювали на уроках у школі, старанні і на віддаленій формі навчання. На підготовку до заняття в середньому потрібна година. Зрозуміло, що для кожного окремого вчителя час може варіюватись в залежності від рівня володіння технічними засобами та складністю матеріалу тощо. Щодо самої платформи, то вона спочатку була створена для учнів 5-11 класів, зараз працюють і початкові. У вайбер-групах завжди можна проконсультуватись з класним керівником. Дистанційно продовжують працювати і практичний психолог школи, і гуртки, - розповіла Алла Олександрівна.
У школі (єдина в районі) створений кабінет реабілітації для дітей з особливими потребами. Функціонує він з осені і займаються в ньому дві дитинки. Для них створена окрема програма, а уроки включені у розклад (замість фізкультури). Заняття проводить вчитель Ярослав Бондаревський. Найближчим часом за сприяння депутатської допомоги планується придбати туди масажний стілець та столик.
Директорка говорила також і про колектив, який швидко зреагував на обставини та налагодив з учнями дистанційну співпрацю, займається організаційно-методичною роботою, працює над самоосвітою. Згуртованість та відповідальність – запорука успіху у будь-якій справі, а коли додається ще і креативність, то результат відмінний. Заступник з виховної роботи Ярослав Бондаревський разом із заступницею з навчально-виховної роботи Ольгою Гаврилець втілили у життя челендж «5 челендж» та флешмоб «Вдома так вдома». Ідея першого полягає у тому, що кожного тижня учням для повторення пропонуються 3 фізичні вправи, які потрібно повторити 5 разів, завдяки яким діти можуть набратися енергії на весь день. Приємно, що досвід Сновської школи переймають вчителі не тільки з інших районів, але й областей. Флешмоб «Вдома так вдома» спрямований на те, аби показати, що навіть під час карантину не варто сумувати. Учасники демонструють, як саме вони проводять свій вільний час. Приклад показали і вчителі, і директор, а учні, у свою чергу, його активно підтримали. Загалом, у стінах школи відбувається велика кількість конкурсів та різних видів змагань.
Наприкінці розмови Алла Олександрівна розповіла про плани на майбутнє та невеличку мрію усіх освітян ЗОШ №1. Вона проста та здійсненна – поповнення матеріально-технічної бази. Звісно, для цього подаються проєкти за різними напрямками школи. Сподіваємось, що вони отримають реалізацію найближчим часом.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
У лютому відбувались обласні олімпіади з історії, української та російської мов, біології. Учні школи отримали також 2 дипломи МАН (Мала академія наук), різноманітних районних конкурсів. Всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл-Джура» запланована на травень, а туристичний зліт (у квітні) відмінили. Педагоги працюють над використанням новітніх технологій у навчанні, а діти, в свою чергу, не лінуються і показують достойні результати.
Всього в школі здобувають освіту 584 учні. Першачків минулоріч набрали 2 класи: 1-А – 25 учнів, у 1-Б – 26. У 9-А навчається 22 школярі, а у 9-Б – 26. Випускний клас один і нараховує 26 учнів. У прийдешньому році очікують також набрати два десяті класи.
У їдальні школи харчується 502 дитини (137 безкоштовно та 365, відповідно, за кошти батьків). Оплата перераховується на рахунок Управління освіти. Алла Олександрівна наголошує на тому, що з усіма питаннями (з приводу харчування зокрема) можна звертатись до неї особисто. Хоча школа і не п’ятизірковий ресторан, але зауваження батьків завжди приймаються для розгляду і знаходиться оптимальний варіант. Бо мова йде про самопочуття та здоров’я дітей.
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