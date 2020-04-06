Ліс – не смітник!

Щороку навесні після танення снігу жителі Сновська та навколишніх сіл спостерігають одну і ту саму сумну картину – сміття. Воно всюди: обабіч дороги, у лісах та полях, поблизу річок та нежилих будинків.
Як зарадити цій проблемі – питання риторичне. Звичайно, тут варто згадати і про власне виховання та моральні принципи, і про те, якою ми залишаємо нашу землю нащадкам, і в цілому про забруднення екології країни. Та з року в рік впевнюєшся в одному – люди перестануть смітити лише після того, як введені штрафи дійсно почнуть стягуватися з порушників.
Про величезні гори сміття на в’їзді до міста, зі сторони Сновського та Тур’ї, писалося вже неодноразово. Та жодних зрушень вже за декілька років поспіль так і не відбулося. Навпаки, здається, що люди ще більше почали звозити туди свій непотріб. Незрозуміло для чого там стоїть знак про заборону викидати сміття та можливий штраф за це, якщо ніхто не контролює там ситуацію. Навряд чи знайшлася б людина, яка, заплативши не одну сотню гривень штрафу, вдруге знову повезе своє сміття до лісу. Отож, висновок залишається одним – збереження природи має бути у нашій свідомості, і якщо у деяких людей цього немає, єдиним виходом лишається посилення контролю за такими несанкціонованими сміттєзвалищами та стягнення відповідних штрафів.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Варто пам’ятати такі факти: скло розкладається більше як 1000 років, газетний папір – від одного місяця до одного сезону, картонні коробки – протягом трьох місяців, пластикові пляшки, пластик – 180-1000 років, залізні банки – 10 років, старе взуття – 10 років, автоакумулятори – близько 100 років, сигаретний фільтр – 2 роки, фольга – більше як 100 років, електричні батарейки – 110 років, гумові покришки – 120-140 років, алюмінієві банки – 500 років.
Як зарадити цій проблемі – питання риторичне. Звичайно, тут варто згадати і про власне виховання та моральні принципи, і про те, якою ми залишаємо нашу землю нащадкам, і в цілому про забруднення екології країни. Та з року в рік впевнюєшся в одному – люди перестануть смітити лише після того, як введені штрафи дійсно почнуть стягуватися з порушників.
Про величезні гори сміття на в’їзді до міста, зі сторони Сновського та Тур’ї, писалося вже неодноразово. Та жодних зрушень вже за декілька років поспіль так і не відбулося. Навпаки, здається, що люди ще більше почали звозити туди свій непотріб. Незрозуміло для чого там стоїть знак про заборону викидати сміття та можливий штраф за це, якщо ніхто не контролює там ситуацію. Навряд чи знайшлася б людина, яка, заплативши не одну сотню гривень штрафу, вдруге знову повезе своє сміття до лісу. Отож, висновок залишається одним – збереження природи має бути у нашій свідомості, і якщо у деяких людей цього немає, єдиним виходом лишається посилення контролю за такими несанкціонованими сміттєзвалищами та стягнення відповідних штрафів.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Варто пам’ятати такі факти: скло розкладається більше як 1000 років, газетний папір – від одного місяця до одного сезону, картонні коробки – протягом трьох місяців, пластикові пляшки, пластик – 180-1000 років, залізні банки – 10 років, старе взуття – 10 років, автоакумулятори – близько 100 років, сигаретний фільтр – 2 роки, фольга – більше як 100 років, електричні батарейки – 110 років, гумові покришки – 120-140 років, алюмінієві банки – 500 років.
Комментариев нет:
Отправить комментарий