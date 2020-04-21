У Фонді забезпечено безконтактну та дистанційну форми подачі заяв-розрахунків для оплати лікарняних

Фонд соціального страхування України опікується понад 12 мільйонами працюючих українців, які самі одночасно є страхувальниками, або працевлаштовані в одного з більш ніж 3 млн роботодавців, що знаходяться на обліку в ФССУ.
Як відбувається прийом заяв-розрахунків від роботодавців для виплати лікарняних і декретних під час карантину?
● Прийом заяв-розрахунків, за якими Фонд фінансує надання матеріального забезпечення застрахованим особам, відбувається у штатному режимі.
● Як і раніше, заяву-розрахунок можна подати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду особисто.
● Однак, ми радимо на час карантину віддати перевагу дистанційній формі подачі документів – на електронний документообіг перейшли вже понад 65% страхувальників.
● Щоб подати заяву-розрахунок дистанційно, у роботодавця має бути укладений відповідний договір із Фондом. Примірний договір: bit.ly/2Vh99by
● Документи подаються із застосуванням електронного підпису/печатки, а клієнтське спеціалізоване програмне забезпечення для створення та подання електронних документів роботодавець обирає самостійно. Читати докладніше: bit.ly/2VhshGj
● Але навіть якщо роботодавець не має можливості подати заяву-розрахунок дистанційно, Фонд проводить роботу з організації безконтактного прийому документів – для цього у відділеннях розташовані спеціальні скриньки.
Бережіть себе і оточуючих – тримайте дистанцію, обмежте контакти та відповідально ставтесь до обмежень на час карантину.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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