Роз'яснення щодо строків виплат допомог від Фонду

Фонд соціального страхування України виплачує допомоги по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах у повному обсязі, однак сьогодні є затримки в строках фінансування.
Розповідаємо з чим це пов'язано та як пришвидшити отримання допомог від ФССУ.
Який строк затримки?
● Тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду. Сьогодні вона складає 13 робочих днів.
Що сталося?
● Бюджет Фонду – це частка від єдиного внеску, який щомісяця сплачуєте ви, або за вас сплачує ваш роботодавець.
● Від усієї суми зібраного ЄСВ до Фонду направляється 9,5727%.
● По мірі сплати ЄСВ роботодавцями, ці кошти надходять на рахунок Фонду – і одразу направляються на фінансування матеріального забезпечення і страхових виплат:
◦ допомог по тимчасовій непрацездатності (лікарняні),
◦ допомог по вагітності та пологах,
◦ допомог на поховання,
◦ щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві тощо.
● Однак сьогодні обсяг видатків Фонду перевищив обсяг надходжень.
● Це пов’язано із зменшенням надходжень ЄСВ – зокрема, через нижчий від прогнозованого розмір фонду оплати праці по країні, зменшення обсягів виробництва під час пандемії.
● У березні на рахунок Фонду надійшло 2,1556 млрд гривень частки єдиного внеску, видатки Фонду за той же період склали 2,2555 млрд гривень. За підсумками І кварталу до Фонду надійшло на 219,3 млн грн менше частки ЄСВ від плану.
Як пришвидшити отримання допомоги?
● Трапляється, що затримки пов’язані не зі зменшенням надходжень від ЄСВ, а викликані зволіканням у подачі заяв-розрахунків.
● Фонд здійснює фінансування на підставі отриманої від вашого роботодавця заяви-розрахунку – саме від дати її подачі, у першу чергу, залежить дата виплати.
● Не втрачайте зв'язок із своїм роботодавцем, бухгалтером та комісією (уповноваженим) із соціального страхування вашого підприємства.
● Дізнатись дату прийняття Фондом заяви-розрахунку на виплату вам коштів можна на своєму підприємстві, або у робочому органі виконавчої дирекції Фонду, де зареєстрований ваш роботодавець. Для цього вам буде необхідно назвати номер вашого ідентифікаційного коду. Контакти усіх робочих органів можна знайти на сайті ФССУ: bit.ly/2XDCIW3, а номери гарячих ліній усіх обласних управлінь тут: bit.ly/3eqDVGa
● Коли ви знаєте дату подачі заяви-розрахунку, слідкувати за виплатами можна на телеграм-каналі ФССУ: t.me/socialfund, де в оперативному режимі оновлюється інформація щодо сум і дат, за які Фондом профінансовано матеріальне забезпечення і страхові виплати.
● Зверніть увагу, що Фонд перераховує кошти для виплати вам допомог на рахунок роботодавця, який, у свою чергу, здійснює виплати своїм працівникам. Це може зайняти трохи часу.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий